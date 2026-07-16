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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında 2. Bölge illerine atanan emniyet personeli ile görevi sona eren kıdemli proje uzmanı için düzenlenen veda programına katıldı.

Polisevi Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken tayinleri çıkan polis memurları Nagehan Kartal ve İsmail Akdemir ile görevi sona eren Kıdemli Proje Uzmanı Semih Durmuş onuruna tören düzenlendi.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, görev süreleri boyunca özveriyle hizmet eden personele teşekkür ederek emeklerinden dolayı plaket takdim etti. Çağlar, tayin olan personele yeni görev yerlerinde başarılar dilerken, görevinden ayrılan Kıdemli Proje Uzmanı Semih Durmuş'a da kuruma sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.