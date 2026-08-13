Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde denetledi.
İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Söğüt ilçesindeki emniyet hizmetlerine yönelik incelemelerde bulundu. Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğünü denetleyen Çağlar, birimlerin yürüttüğü çalışmalar ve ilçedeki güvenlik faaliyetleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.
Denetim kapsamında emniyet hizmetlerinin işleyişini inceleyen Çağlar, görevli personelin yürüttüğü çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.