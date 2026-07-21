Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müdür Çağlar ziyareti kapsamında tayini çıkan personellere de plaket takdim etti.

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‎İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Müdür Çağlar, ziyaret sırasında birimde yürütülen trafik denetimleri, hizmet faaliyetleri ve devam eden çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

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‎Program kapsamında, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken 2. Bölge illerine atanan polis memurları Yusuf Yılmaz, İsmet Kaya, Emrehan Altınbaş ve Ahmet Fatih Saçak ile de bir araya gelen Çağlar, görev süreleri boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle personele teşekkür etti. İl Emniyet Müdürü Çağlar, yeni görev yerlerine atanan personele başarı dileklerini ileterek plaket takdim etti.

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‎Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.