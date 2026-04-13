Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümünde İl Emniyet Müdür Erdem Çağlar anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Çağlar, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte Şehit Polis Memuru Fikret Turanlı’nın kabrini ziyaret etti.

Kabir ziyaretinde Şehit Polis Memuru Fikret Turanlı’nın eşi Mine Turanlı ile birlikte dua eden İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Şehidin kabrine çiçek bıraktı.

Müdür Çağlar, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru uğruna canını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.