

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve Merkez Mahalle Muhtarlarının katılımıyla, merkezde bulunan okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirlerine yönelik kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Toplantıda; okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, risk unsurlarının en aza indirilmesi, çocukların huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi hususları ele alındı.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı Çınar İl Emniyet Müdürü Çağlar'a muhtarların güvenlikle ilgili görüşlerini dinlemesi nedeni ile teşekkür etti.