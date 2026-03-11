Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar yaş haddi nedeni ile emekliye ayrılan Polis Memuru Ahmet Metin Avinç’e plaket takdim etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Büro Amirliğinde görev yaparken yaş haddinden emekliye ayrılan Polis Memuru Ahmet Metin Avinç, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Çağlar Polis Memuru Avinç’e Emniyet teşkilatına yıllar boyunca büyük bir özveri, fedakârlık ve sadakatle sunduğu kıymetli çalışmaları dolayısıyla plaket takdim etti.

Meslek hayatı boyunca devletine ve milletine bağlılıkla görev yapan meslektaşına teşekkürlerini ileten İl Emniyet Müdürü Çağlar, emekleri ve katkılarının daima saygı ve minnetle hatırlanacağını ifade ederek emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.