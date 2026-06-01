Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, şehir merkezi ve çevre yolunda bulunan uygulama noktalarını ziyaret ederek görev başındaki personelleri denetledi.

İl Emniyet Müdürü Çağlar bu kapsamda şehir merkezindeki Kantar Uygulama Noktası, D.650 Karayolu Pazaryeri Kavşağı Uygulama Noktası ve Bozüyük Kapalı Pazar Önü Uygulama Noktasında denetlemelerde bulundu.

Müdür Çağlar, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşması ve evlerine huzurla dönmesi için şehrin farklı noktalarında görevi başındaki personelleri ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Can ve mal kayıplarını önlemek, her hanede bayram sevincinin eksiksiz yaşanmasını sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan personellere teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar Kurban Bayramlarını tebrik etti.