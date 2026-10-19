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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Akasyaaltı Uygulama Noktası’nı ziyaret ederek kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş denetimlerini yerinde inceledi.

‎İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, gerçekleştirilen ziyarette vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 esasına göre görev yapan emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

‎”BİLECİK’İN HUZURU İÇİN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Uygulama noktasındaki saha çalışmalarını ve denetimleri inceleyen Çağlar, özveriyle çalışan mesai arkadaşlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.

‎Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bilecik’in huzuru için görevimizin başında, güvenli yarınlar için sahadayız” mesajı verilerek, kentin asayişi ve vatandaşların güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.