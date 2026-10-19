Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Akasyaaltı Uygulama Noktası’nı ziyaret ederek kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş denetimlerini yerinde inceledi.
İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, gerçekleştirilen ziyarette vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 esasına göre görev yapan emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.
”BİLECİK’İN HUZURU İÇİN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”
Uygulama noktasındaki saha çalışmalarını ve denetimleri inceleyen Çağlar, özveriyle çalışan mesai arkadaşlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bilecik’in huzuru için görevimizin başında, güvenli yarınlar için sahadayız” mesajı verilerek, kentin asayişi ve vatandaşların güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.