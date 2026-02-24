Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, eşi Fethiye Demir ile birlikte müdür yardımcıları ile TEM, KOM, Siber, Personel ve Hukuk İşleri Şube Müdürlüklerinde görev yapan personel ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Demir, teşkilat mensuplarına teşekkür ederek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında, teşkilat mensupları ve aileleri aynı sofrada buluştu. İl Emniyet Müdürü Bekir Demir’in ev sahipliğinde gerçekleşen program, kurum içi dayanışma ve birlik mesajlarının ön plana çıktığı bir buluşmaya sahne oldu.

TEŞKİLAT MENSUPLARI AYNI SOFRADA

Programa İl Emniyet Müdürü Bekir Demir’in yanı sıra eşi Fethiye Demir, müdür yardımcıları ile birlikte Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Siber Suçlarla Mücadele, Personel ve Hukuk İşleri Şube Müdürlüklerinde görev yapan personeller ve aileleri katıldı.

İftar programında teşkilat mensuplarıyla yakından ilgilenen Demir, personelin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

“BİRLİKTE NİCE RAMAZANLARA”

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, Emniyet Teşkilatı’nın büyük bir aile olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Emniyet Teşkilatı olarak büyük bir aileyiz. Görevini fedakârca yerine getiren tüm personelimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde, sağlık, mutluluk ve huzurla nice Ramazan aylarına kavuşmayı temenni ediyorum.”

Demir’in birlik ve dayanışma mesajı programın ana teması oldu.

KURUM İÇİ DAYANIŞMA MESAJI

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşma, teşkilat içinde aidiyet duygusunu pekiştiren bir organizasyon olarak değerlendirildi. Personel ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen program, kurum içi iletişimi güçlendiren bir atmosferde tamamlandı.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

İl Emniyet Müdürlüğü’nün, personel motivasyonunu artırmaya yönelik sosyal ve kurumsal etkinliklerini Ramazan ayı boyunca sürdürmesi bekleniyor. Kurum içi birlik ve beraberliği güçlendiren bu tür organizasyonların önümüzdeki süreçte de devam edeceği ifade ediliyor.