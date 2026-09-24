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Kaynak: Haber Merkezi

İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, borsadaki fon skandalına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yaşananların bütün yönleriyle araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'nun işaret edildiğini belirten Karatepe, DDK Başkanı Salih Tanrıkulu'nun aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğunu ifade etti.

“DENETLENMESİ İSTENEN KURUMUN YÖNETİMİNDE”

Karatepe, paylaşımında söz konusu durumu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Borsadaki fon skandalı bütün yönleriyle araştırılsın diye Devlet Denetleme Kurulu'nu işaret edenler var. Peki, DDK Başkanı Salih Tanrıkulu'nun aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğunu biliyorlar mı?”

Karatepe, bürokratların farklı kurumların yönetim kurullarında görev almasını da eleştirerek paylaşımını şöyle sürdürdü:

“AKP iktidarı bürokratları yönetim kurulu koltuklarıyla ödüllendirince ortaya çıkan manzara bu: Denetlenmesi istenen kurumun yönetiminde denetçilerin başkanı oturuyor.”

“ŞİMDİ KİM KİMİ DENETLEYECEK?”

Karatepe, paylaşımının sonunda ise denetim tartışmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi kim kimi denetleyecek? He canım, ‘ucu nereye kadar giderse gitsin…’”