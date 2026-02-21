İktisatçı İnan Mutlu, Türkiye’de kırmızı et fiyatlarının döviz bazında tarihi seviyelere yükseldiğini belirterek dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı.

Mutlu, Türkiye’de dana eti fiyatlarının artışına ilişkin değerlendirmede bulundu. Mutlu, son verilere göre Türkiye’de bir kilogram dana etinin fiyatının 22 dolar seviyesine yaklaştığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşım yapan Mutlu, fiyat tartışmalarına da değindi. Mutlu, "8-10 dolara dana eti nerede tüketiliyor diyenlere gelsin" diyerek cevap verdi.

UKRAYNA'YA İŞARET ETTİ

Mutlu ayrıca karşılaştırma yapmak amacıyla Ukrayna’daki fiyatlara işaret ederek, yıllardır savaş koşulları altında bulunan ülkede bir kilogram dana etinin yaklaşık 7 dolar civarında olduğunu belirtti.

Mutlu’nun paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye’de bir kilo dana et fiyatı 22 dolara dayandı. 8-10 dolara nerede dana eti tüketiliyor diyenlere gelsin. Yıllardır saldırı altındaki Ukrayna’da bir kilo dana eti 7 dolar."