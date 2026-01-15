Enflasyon yıllardır Türk Milleti'nin alım gücünü zorluyor. Mahfi Eğilmez, “Enflasyon Nasıl Düşürülür?” başlıklı bir yazı yayınlayarak, 2026’nın ilk aylarında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme görülebileceğini ancak bunun bir başarı olarak sunulmaması gerektiğini belirtti.

“BU BİR BAŞARI HİKÂYESİ DEĞİL”

Eğilmez, aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,5 seviyesinde seyretmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 22–23 bandına gerileyebileceğini ifade etti. Ancak bu gerilemenin kalıcı bir iyileşme anlamına gelmediğini vurgulayan Eğilmez, baz etkisiyle oluşan düşüşe fazla anlam yüklenmesinin kamuoyunu yanıltacağını dile getirdi.

TÜRKİYE’DE SORUN TEK BAŞINA ENFLASYON DEĞİL

Türkiye’de enflasyonun tek bir nedene indirgenemeyeceğini belirten Eğilmez, ülkede açık biçimde “karma enflasyon” yaşandığını söyledi. Faizler, vergiler, kur artışları ve enerji maliyetlerinin maliyet enflasyonunu beslediğini kaydeden Eğilmez, gelir artışlarının harcamaya dönüşmesiyle talep enflasyonunun da devreye girdiğini ifade etti.

FAİZ VE VERGİ ARTIŞI TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL

Faiz ve vergi artışlarının gerekli olabileceğini ancak yeterli olmadığını vurgulayan Eğilmez, bu araçların talebi kısarken maliyetleri artırarak sorunu başka bir kanaldan büyütebildiğine dikkat çekti. Yanlış faiz politikalarının ekonomiyi hızla krize sokabildiğini, sonradan yapılan düzeltmelerin ise güveni geri getirmekte zorlandığını belirtti.

ASIL MESELE BEKLENTİLER

Enflasyonla mücadelede en kritik unsurun beklentiler olduğunu vurgulayan Eğilmez, hükümetin 2026 yıl sonu için açıkladığı yüzde 16’lık enflasyon hedefinin toplumda karşılık bulmadığını ifade etti. Reel sektör ve hane halkının beklentilerinin çok daha yüksek seviyelerde seyrettiğini hatırlattı.

Kalıcı düşüş için güven şart

Eğilmez’e göre enflasyonla mücadele yalnızca para politikasıyla sınırlı değil. Hukukun üstünlüğü, kurumsal güven, liyakat, eğitim ve sosyal adalet gibi unsurların ekonomik istikrarın temelini oluşturduğunu belirten Eğilmez, baz etkisinin geçici bir rahatlama sağlayabileceğini ancak kalıcı düşüşün ancak güven ortamıyla mümkün olacağını vurguladı.