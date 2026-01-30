AKP'nin dilinden düşürmediği ihracat artışı özünde dev bir karadelik. İhracatın artışını büyük bir başarı hikayesi olarak anlatan iktidar, ithalat kelimesini ise ağzına bile almıyor.

İHRACAT İTHALATI KARŞILAMADI

TÜİK'in verilerine göre Aralık 2025'de ihracat oranı yüzde 4,4 artarken, ithalattaki artış ise yüzde 6,2 oldu. İthalatın mali değeri ise 365 milyar 370 milyon dolar olarak kaydedildi. Yani İhracat ithalatı karşılamadı, dış ticaret açığı oluştu.

AÇIK 92 MİLYAR DOLAR

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,8 oldu. Dış ticaret açığı ise bu dönemde yüzde 11,9 arttı. Rakamsa korkunç: 92 milyar 9 milyon dolar.