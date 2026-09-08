Hükümetin açıkladığı 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak güncellendi.
İktidardan emekli ve memura maaş zammı şoku
Hükümetin açıkladığı yeni Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 28,4'lük enflasyon tahmini, milyonlarca emekli ve memur için adeta zam şoku yarattı. Resmi hedefin tutması halinde yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emeklisine çıkacak rakam üzecek.Kaynak: ANKA
Bu hedefin tutması halinde yeni yılda milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları da şimdiden hesaplanmaya başlarken, uzmanlar piyasa gerçeklerinin daha yüksek bir zamma işaret ettiğini belirtiyor.
Yeni OVP ile birlikte önümüzdeki yılın maaş zamlarına dair ilk sinyaller verilmiş oldu. Planda yer alan yüzde 28,4'lük 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulması durumunda, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,04 memur ve memur emeklileri ise yüzde 7 oranında bir zam alacak.
Bu iyimser senaryonun gerçekleşmesiyle birlikte en düşük emekli maaşına 2 bin 119 liralık bir artış yansıyacak ve taban aylık 25 bin 671 liraya yükselecek.
Ancak kağıt üzerindeki hedefler ile piyasanın mevcut durumu arasındaki makas, ekonomistlerin dikkatini çekiyor. Konuyu değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, resmi tahminlerin aksine yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 seviyelerinde gerçekleşmesinin çok daha gerçekçi bir ihtimal olduğunu vurguladı.
Yılmaz'ın hesaplamalarına göre, enflasyonun yüzde 31 bandına oturması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 11,3'e, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı ise yüzde 9,4'e çıkacak.
Maaş zamlarındaki bu belirsizliğin ve enflasyonist baskının temel nedenlerinden biri olarak enerji fiyatlarındaki yüksek seyir gösteriliyor.
Akaryakıt fiyatlarının tarladan market rafına kadar tüm üretim ve dağıtım zincirinde maliyetleri doğrudan artırdığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya dikkat çekti.
Eşel mobil sisteminin uygulanmaması halinde bugün motorinin litre fiyatının 101 liraya, benzinin ise 90 liraya dayanmış olacağını hatırlatan Yılmaz, ekim ayında elektrik ve doğal gaza yapılması beklenen olası zamların enflasyonla mücadeleyi daha da zor bir dönemece sokacağı uyarısında bulundu.
Sürecin asgari ücret cephesindeki yansımaları da şekillenmeye başladı. 2026 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zammı hatırlatan Yılmaz, yeni OVP verileri ışığında 2027 yılı beklentilerini de paylaştı.
Programda 2027 yılı için belirlenen yüzde 21'lik yıl sonu enflasyon hedefi baz alındığında, geçmiş dönemdeki enflasyon kayıplarının telafisiyle birlikte yeni asgari ücret artışının yüzde 22 ile yüzde 25 bandında şekillenmesi öngörülüyor.
NOT: Bu haberde yer alan hesaplamalar uzman görüşü tarafından yapılmıştır.