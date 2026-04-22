Nuray Babacan’ın köşe yazısına göre, Türkiye’de ekonomi yönetimi sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi bir sınavdan geçiyor. Enflasyonla mücadele politikalarının yeterliliği, büyüme ihtiyacı ve seçim süreci gibi faktörler, ekonomi programının geleceğini belirleyecek temel başlıklar olarak öne çıkıyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ İKİ CEPHEDE BASKI ALTINDA

Babacan’ın aktardığına göre, ekonomi yönetimi bir yandan enflasyonla mücadele ederken, diğer yandan parti içinden gelen yoğun eleştirilerle karşı karşıya. Özellikle Yeni Şafak çevresinde başlayan eleştirilerin zamanla parti içinde de dillendirilmeye başlandığı belirtiliyor.

Yazıda, bazı çevrelerin mevcut ekonomi programını yetersiz bulduğu ve şu görüşü dile getirdiği aktarılıyor:

“Enflasyonla mücadele tek yöntem olarak uygulanamaz, programın revize edilmesi gerekli.”

PARTİ İÇİNDE “REVİZYON” TALEBİ GÜÇLENİYOR

Habere göre, iktidar partisi içinde farklı gruplar ekonomi programının değişmesi gerektiğini düşünüyor. Parti kurmaylarının, iş dünyasından ve tabandan gelen tepkiler nedeniyle programı yeniden sorgulamaya başladığı ifade ediliyor.

Babacan’ın yazısında yer alan değerlendirmeye göre:

Ekonomi programının yönü tamamen yanlış bulunmuyor

Ancak kullanılan araçların ve önceliklerin değişmesi gerektiği savunuluyor

Enflasyonla mücadele kadar büyümenin de desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor



İŞ DÜNYASINDAN DİKKAT ÇEKEN ŞİKAYETLER

Yazıda, sanayici ve iş insanlarının yaşadığı sıkıntılara da geniş yer veriliyor. Özellikle üretim maliyetleri ve ithalat baskısı nedeniyle bazı işletmelerin üretimi durdurmayı bile düşündüğü aktarılıyor.

Bir sanayicinin şu sözleri dikkat çekiyor:

“Mısır gibi ülkelerden ucuza ithal edilen ürünlerle baş edemiyoruz. 150 kişi çalıştırıyorum, böyle giderse fabrikayı kapatmak zorunda kalacağım.”

Bu örnek üzerinden yerli üreticinin korunması ve desteklenmesi gerektiği yönündeki beklentinin arttığı ifade ediliyor.

ELEŞTİRİLER İKİ FARKLI GRUBA AYRILIYOR

Babacan’a göre ekonomi yönetimine yönelik eleştiriler tek tip değil. Parti içinde iki farklı yaklaşım öne çıkıyor:

Program revize edilsin ama Şimşek devam etsin diyenler

Ekonomi yönetimi tamamen değişsin görüşünü savunanlar

Bu ayrımın, tartışmanın sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi bir boyut taşıdığını gösterdiği belirtiliyor.

SEÇİM HESAPLARI EKONOMİ TARTIŞMALARINI ETKİLİYOR

Yazıda dikkat çeken bir diğer başlık ise yaklaşan seçim süreci. İktidarın, mevcut ekonomi programının sonuçlarının kısa vadede alınamayacağını gördüğü ve buna göre yeni bir strateji arayışında olabileceği ifade ediliyor.

Babacan, bazı iddiaları şu şekilde aktarıyor:

Seçime giderken ekonomi yönetiminde değişiklik yapılabilir

Amaç uzun vadeli çözüm değil, kısa vadeli rahatlama olabilir

Para politikalarıyla seçmen davranışını etkileyecek adımlar gündeme gelebilir

“SEÇİM KÖPRÜSÜ” VURGUSU

Yazıda en çarpıcı değerlendirmelerden biri ise “seçim köprüsü” ifadesi. Buna göre bazı çevreler, ekonomik adımların temel amacının kalıcı çözüm değil, seçim sürecini sorunsuz atlatmak olabileceğini savunuyor.

Ancak Babacan, bu tür hesapların her zaman beklenen sonucu vermeyebileceğini şu sözlerle vurguluyor:

“Bu hesap her zaman çarşıya uymaz…”