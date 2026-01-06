ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu kaçırarak yargılaması tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı Trump’ın hamlesi dünya genelinde tedirginliğe neden olurken başka hangi ülkelere benzer saldırılar yapabileceği sorgulandı.

Trump, Maduro’nun kaçırılması sonrası yaptığı açıklamada “Güvenli, uygun ve sağduyulu bir geçiş yapana kadar ülkeyi biz yöneteceğiz. Başka birinin iktidara gelmesiyle aynı durumun tekrar yaşanmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı İbrahim Karagül, Maduro’nun kaçırılmasını yorumladı. Karagül, Trump’ın hamlesinin başka ülkeler için emsal olabileceğini söyledi. Karagül, Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin benzer uygulamalar yapabileceğini vurguladı. Karagül, Türkiye’nin bu durumda Rum Kesimi’ne el koyabileceğini söyledi.

Karagül’ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Çin Tayvan’a müdahale eder, Türkiye 'İsrail’le birlikte bana cephe kuruyor' diye Rum Kesimi’ne el koyar. Birçok ülke, böyle zincirleme eylemlere girişme hakkında sahip olur. Yarın biri kalkar Netanyahu’yu siler.

ARTIK HİÇBİR KURAL OLMAYACAK. HERKES BU DÜNYAYA HAZIRLIK YAPSIN!

(...)

Artık kim güçlüyse, istediği kaynaklara, istediği liderlere, istediği ülkelere müdahale edecek. Kim, tehdidi nerede hissediyorsa orayı vuracak. Maduro örneği bu kapıları tamamen açtı.

KIBRIS RUM KESİMİ’NE, ADALARA MÜDAHALE HAKKIMIZ DOĞAR.

Öyleyse Türkiye’nin de Kıbrıs Rum Kesimi’ne müdahale, Ege’de adalara müdahale hakları doğdu. Çünkü bu iki ülke, İsrail ile beraber sınırlarımızın sıfır noktasında, kıyılarımızda silah yığınağı yapıyor ve tek hedef Türkiye.

Türkiye, S. Arabistan’ın Yemen müdahalesini desteklemeli. Türkiye, S. Arabistan ve Mısır, Katar, Azerbaycan ve Pakistan’la birlikte Sudan ve Somali gibi ülkelerde İsrail-BAE eksenine karşı birlikte harekete geçmeli. Bu ülkelerin parçalanması engellenmeli.

ABD Grönland’ı istiyorsa, biz de adaları istiyoruz. ABD Latin Amerika’ya el koyuyorsa biz de yakın çevremizdeki tarihi miras haklarımız için harekete geçebiliriz. ABD, Rusya, Çin bir yerlere el koyuyorsa biz nereye el koyalım… Bu sorunun cevabı gayet açık."