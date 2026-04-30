EĞİTİMDE BÜYÜK GERİLEME: OKULLAŞMA ORANLARI ALARM VERİYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre Eğitim-Bir-Sen tarafından yayımlanan “Eğitime Bakış: 2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu”, Türkiye’nin eğitim karnesindeki ciddi kırılmayı gözler önüne serdi. Rapora göre, ortaöğretim kademesi zorunlu eğitim kapsamında olmasına rağmen, 14-17 yaş grubundaki çocukların okullaşma oranlarında sert bir düşüş yaşanıyor. 2023 yılında yüzde 94,5 olan net okullaşma oranı, 2025 yılı itibarıyla yüzde 86,4 seviyesine kadar geriledi.

ERKEK ÖĞRENCİLERDE KAYIP DAHA FAZLA

Cinsiyet bazlı veriler incelendiğinde, okuldan kopuşun her iki kesimde de yaşandığı ancak erkek çocuklarda bu tablonun biraz daha ağır olduğu görülüyor. 2023-2025 yılları arasında net okullaşma oranı;

Erkeklerde yüzde 8,4 puan,

Kızlarda yüzde 7,7 puan düşüş gösterdi.

Bu düşüşle birlikte 14-17 yaş grubunda erkeklerin okullaşma oranı yüzde 86,3’te kalırken, kızlarda bu rakam yüzde 86,5 olarak kayıtlara geçti.

SON 9 YILIN EN KÖTÜ TABLOSU: YÜZDE 13,6 EĞİTİMİN DIŞINDA

Rapordaki en çarpıcı verilerden biri de eğitim dışında kalan çocukların oranı oldu. 2024 yılında 14-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 8,7’si eğitim sisteminin dışındayken, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde bu oran yüzde 13,6’ya fırladı. Bu rakam, son 9 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedilirken, zorunlu eğitime rağmen binlerce gencin neden sistem dışına çıktığı sorusu tartışmaların odağına oturdu.

BÖLGESEL UÇURUM: EN DÜŞÜK OKULLAŞMA YÜZDE 69 BANDINDA

Türkiye genelindeki düşüşün yanı sıra iller arasındaki uçurum da raporda net bir şekilde görüldü. Bazı illerde okullaşma oranları Türkiye ortalamasının çok altında kalarak kritik seviyelere indi:

Ağrı, Gümüşhane, Şanlıurfa ve Muş: Bu illerde 14-17 yaş grubundaki okullaşma oranları yüzde 69 bandına kadar geriledi.

Erkeklerde En Düşük İl: Yüzde 68,6 ile Ağrı.

Kızlarda En Düşük İl: Yüzde 69,3 ile Şanlıurfa.

Buna karşın erkeklerde yüzde 99,7 ile Rize, kızlarda ise yüzde 94,1 ile Burdur okullaşma oranının en yüksek olduğu iller olarak zirvede yer aldı.

YENİ POLİTİKA ÇAĞRISI

Eğitim-Bir-Sen’in raporu sadece rakamları sunmakla kalmadı, aynı zamanda yetkililere acil önlem çağrısında bulundu. Ortaöğretim düzeyindeki bu düşüşün nedenlerinin derinlemesine araştırılması gerektiği vurgulanırken; eğitime erişimi sağlamak, gençleri okulda tutmak ve kayıpları önlemek adına yeni politikaların hızla hayata geçirilmesi önerildi.