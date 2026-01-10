Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir ile katıldığı bir programda reel sektörün 2025 yılı karnesini ve 2026 yılından beklentilerini aktardı.

2025 yılını Özdemir, sanayicinin "denge yılı" olarak değil, maliyet ve belirsizliklerle dolu bir "geçiş yılı" olarak deneyimlediğini söyledi. Bu ifadeleri kullanan Özdemir'in söyledikleri Şimşek tarafından not alındığı görüldü.

ENFLASYON ELEŞTİRİSİ

İktidara yakın olan MÜSİAD'ta üyeler arasında yapılan ankete göre; yerel satışlarda, ihracatta ve yatırımlarda yaşanan daralmanın istihdamı ve nakit akışını doğrudan etkilediği gösterildi. Anket sonuçlarına göre; 2026 yılında üretimi en çok zorlayacak başlıkların başında finansmana erişim, enflasyon ve maliyet baskıları bulunuyor.

Banka kredilerinin daralması nedeniyle firmaların öz sermaye ve ortaklık gibi yöntemlere kaydığını söyleyen Özdemir, enflasyonla mücadele süreci uzadıkça özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerin yapısının daha kırılgan hale geldiğine parmak bastı.

MÜSİAD üyelerinin 2026 yılına yönelik taleplerinden biri ise reform talepleri geliyor. İş dünyasının en önemli beklentisi vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve öngörülebilir hale getirilmesi oldu.