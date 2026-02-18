Barış Duman'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olacağını söyleyen Övür, Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken vekili olan Can Tuncay'ın Adalet Bakanlığına bakan yardımcısı olarak atanacağını iddia etti.

Mahmut Övür, "kulis" niteliği taşıyan bu tweet'ini kısa bir süre sonra sildi.

İktidara yakın gazeteci Mahmut Övür’ün sosyal medya hesabından paylaşıp kısa süre sonra sildiği tweet, Ankara’da yargı kulislerini hareketlendirdi. Paylaşımın, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olmasının ardından boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğuna kimin getirileceğine dair kulis bilgisi içermesi dikkat çekti.

Övür’ün tweetinde, Ankara’da konuşulan ismin Barış Duman olduğu ifade ediliyordu. Paylaşımda ayrıca, İstanbul Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın bakan yardımcılığı görevine getirilebileceği iddiası da yer aldı. “Başka sürprizler de bekleniyor” ifadesi ise mesajın en dikkat çekici bölümü oldu.

ERKEN KULİS İFŞASI

Tweetin kısa süre içinde silinmesi, kulis bilgisinin resmî atama süreci tamamlanmadan kamuoyuna yansıması nedeniyle geri çekildiği şeklinde yorumlandı. Ankara’da özellikle yargı atamalarına ilişkin bilgilerin, kararname ve resmî açıklama öncesinde paylaşılmasının ciddi hassasiyet yarattığı biliniyor.