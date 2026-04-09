İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, son 18 yılda beş büyük şirketin toplam 200 milyar dolarlık vergi borcunun silindiğini açıkladı. Türkoğlu, “Kolin’e 36 kez, Cengiz’e 30 kez, Makyol’a 24 kez, Kalyon’a 19 kez ve Limak’a 19 kez vergi muafiyeti tanındı” dedi.

Türkoğlu'nun Meclis'teki açıklaması şöyle:

Vergi muafiyeti konusu vicdanları yaralayan rekora koşuyor. Kamu ihaleleriyle semirenler, vergi affına doyamıyor. İktidara yakın olan holdinglere tekrar tekrar vergi muafiyeti tanındı ve devlete olan borçları bir kalemde silindi. Son 18 yılda 200 milyar dolar silindi. Üç kuruş borçlu gariban esnafı şak diye icraya verip neyi var neyi yok alıyorsunuz, icra dosyalarının sayısı 25 milyona dayandı.