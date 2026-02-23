Ocak ayında yapılan maaş zammı en düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye çıkaramamıştı. Bu noktada hükümet en düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye çıkarttı.Maaşlardaki yetersiz tartışılırken 'Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) maaş zamları için kaynak var mı?' sorusu merak ediliyor.

KIVANÇ'TAN YÜZDE 31'LİK ZAM ÖNERİSİ

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, kaynağın olduğuna dair sayısal verilerle kanıtladı. SGK’dan tek kuruş çıkmayacağını belirten Kıvanç yüzde 31 oranında zam yapılması mümkün olduğunun altını çizdi.

Kayıt dışı istihdamın 1995 yılında yüzde 55,6 iken 2025 yılında yüzde 24,6'ya düştüğünü belirten Kıvanç, kayıt dışı istihdamda yer alan 8 milyon 37 bin kişinin 4 milyon 492 bini tarım dışı sektörlerde çalıştığının altını çizdi.

KAYIT DIŞI VERİYE DİKKAT ÇEKTİ

Tarım dışı sektörlerdeki kayıt dışı istihdamın kayda alınması 2026 yılında 1,5 trilyon lira vergi ve prim geliri anlamına geldiğini söyleyen Kıvanç, şu öneride bulundu:

“SGK’nın 2026 yılında 5,2 trilyon lira prim geliri elde etmesi, 4 trilyon 968 milyar lira emekli aylığı ödemesi öngörülüyor. SGK’nın gelir – gider açığı ise 43,7 milyar lira tahmin ediliyor.

Tarım dışı sektörlerde çalışanların tamamı kayda alınmış olsa SGK’nın kasasından ve bütçeden tek kuruş harcanmadan 2026 yılında emekli aylıklarına mevcut zamlara ilaveten yüzde 31 oranında zam yapılması mümkün olacaktı.”