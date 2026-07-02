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Kaynak: Haber Merkezi

Başkent kulislerinde, NATO Zirvesi'nin ardından iktidarın dokunulmazlık dosyaları konusunda harekete geçebileceğine yönelik iddialar gündeme geldi.

Özgür Özel'e ilişkin "yedek parti" senaryolarının tartışıldığı süreçte, olası siyasi hamlelere ilişkin kulis bilgileri de konuşulmaya devam ediyor.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu bazı CHP milletvekilleriyle ilgili yeni bir sürecin başlatılabileceğinin konuşulduğunu öne sürdü.

Mutlak Butlan sonrası yeni hamlenin dokunulmazlıklar olduğu öne sürülürken, Ankara kulislerinde NATO Zirvesi sonrasında aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu bazı CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme gelebileceği yönünde iddialar yer almaya başladı.

Kulislerde, bazı isimler hakkında "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla işlem yapılabileceğine ilişkin senaryoların konuşulduğunu aktaran Zeyrek, "Yok artık, daha neler diyecek durumları çoktan aştık. Özgür Özel'in dokunulmazlığını kaldırıp tutuklamaya kalkabilirler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce dile getirdiği "Aklansınlar, gelsinler" sözleri de bu iddialarla birlikte yeniden gündeme geldi.