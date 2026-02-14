Kamuoyunda Mehmet Şimşek'e yönelik eleştirilerin dozu her geçen gün artarken, ekonomi yazarı uğur Gürses, çarpıcı bir noktaya dikkat çekti. Şimşek'in bazı iktidar çevreleri tarafından ekarte edilmeye çalışıldığını dile getiren Gürses, "Kurtarıcı olarak gelmişti, şaşıyorum" dedi.

Uğur Gürses'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

İktidarın içindeki kimi çevrelerin Bakan Şimşek'i yemeye soyunmaları çok ilginç. 2019'da Yeni Ekonomik Model (YEM) diyerek başladıkları ve faiz indirimleriyle yıkıma götürerek derin krize soktukları halkın geçinme koşulları ile yangın yerine dönen mali piyasa koşullarını kontrol altına alsın diye çağırdıkları Şimşek'e faturayı yükleme çabasına girişmişler şimdi. Yargının araçsallaştırıldığı 19 Mart sonrasında da ne olduğuna bakarsanız "Şimşek programı" diye bir şey yok; sürekli olarak bir 'kanamayı kontrol' programı var. Hala tüm tuşlara basmadıklarını düşünüyor olmalılar.