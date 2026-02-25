Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde komşular arasında çıkan kavga sonucu 14 aylık İkra bebeğin kafatasının çatlamasıyla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olay sonrası tutuklanan Şener E.’nin ifadesinde saldırının hedefinin baba olduğunu söylediği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, yaklaşık bir yıl önce taşındıkları apartmanda yaşayan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binadaki komşuları arasında çocuk gürültüsü, park meselesi ve çeşitli nedenlerle sık sık tartışma yaşandı.

20 Şubat 2026’da yaşanan son olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.’nin scooter ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, küçük İkra’nın kafatasında çatlak oluştu. Yaralı baba ve bebek Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İkra bebek üç günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan diğer şüpheli Servet E. ise serbest bırakıldı.

Avukattan “itibar suikastı” iddiası

Savcılıkta ifade veren Baca ailesinin avukatlarından Tolga Taylı, olayın ardından kamuoyunda çocuğun yaralanmasının farklı şekilde gösterilmeye çalışıldığını öne sürerek, saldırının açık şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Taylı, Adli Tıp raporuna göre bebeğin kafatasının arka kısmında ciddi ve kalıcı hasar bulunduğunu belirterek bunun araç torpidosuna çarpma gibi bir nedenle oluşamayacağını ifade etti. Ayrıca hem Servet E. hem de Şener E.’nin ifadelerinde saldırının gerçekleştiğini kabul ettiklerini dile getirdi.

Avukat, sosyal medya üzerinden aileye yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, Muhammed Baca’nın hedef gösterildiğini ve bu konuda hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Şüpheli: “Kasıtlı olarak çocuğa vurmadım”

Tutuklanan Şener E.’nin ifadesinde ise olayın hedefinin baba olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli ifadesinde, “Muhammed'in elinde çocuğu varmış ve savurduğum cisim Muhammed ile çocuğuna çarpmış. Ben olayın siniri ve heyecanı ile kucağındaki çocuğu fark etmemişim bile… Benim amacım Muhammed Baca'ya vurmaktı. Ancak savurduğum cisim kucağındaki çocuğa denk geldi. Kasıtlı olarak çocuğa vurmadım” dedi.

Baba Muhammed Baca ise sanıkların suçlamaları kabul ettiğini belirterek Türk adaletine güvendiğini söyledi.