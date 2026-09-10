Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı

İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı

Volvo, yaklaşık 9 yıldır pazarda bulunan XC40, EX40 ve EC40 modellerini kapsamlı bir makyajla yeniledi. Modeller, EX90’ın tasarım çizgisini benimserken yeni güvenlik yazılımları ve Google Gemini yapay zekâ entegrasyonuyla güncellendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı - Resim: 1

Volvo, markanın satış açısından önemli modelleri arasında yer alan 40 serisine kapsamlı bir makyaj operasyonu uyguladı.

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İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı - Resim: 2

Benzinli XC40 ile tamamen elektrikli EX40 ve EC40, markanın yeni amiral gemileri EX60 ve EX90’ın tasarım diline uygun olacak şekilde güncellendi.

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İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı - Resim: 3

Yaklaşık 9 yıldır pazarda bulunan ve markanın dünya genelinde en çok satan modellerinden biri olmayı sürdüren 40 serisinin kaputu, ön çamurlukları ve ön tamponu yeniden tasarlandı.

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İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı - Resim: 4

Bu değişikliklerle modeller daha keskin ve modern bir görünüme kavuştu. Modellerde markanın "Thor’un Çekici" olarak bilinen LED far tasarımı da yenilendi.

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İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı - Resim: 5

Daha ince hale getirilen farlar, yeni nesil matrix teknolojisiyle güncellendi. Benzinli XC40 ile elektrikli EX40 arasındaki görsel farklılık ise ön ızgarada bulunuyor.

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İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı - Resim: 6

Elektrikli versiyonlarda kapalı ızgara tasarımı korunuyor. XC40 ve EX40’ın arka bölümünde yeni LED stoplar, tampon ve bagaj kapağı kullanıldı.

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İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı - Resim: 7

Coupe-SUV formundaki EC40’ın arka tasarımında ise değişikliğe gidilmedi. Modeller için ayrıca 18, 19 ve 20 inçlik yeni jant seçenekleri sunuldu.

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İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı - Resim: 8

İç mekândaki en önemli değişiklik ise ekran ve bilgi-eğlence sisteminde yapıldı. Kabinin merkezine 11,2 inç büyüklüğünde, daha hızlı çalışan yeni bir dokunmatik ekran kondu.

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Yeni bilgi-eğlence sistemi, Google Gemini yapay zekâ asistanıyla entegre edildi.

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İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı - Resim: 10

Sürücüler bu sistem üzerinden doğal konuşma şeklinde iletişim kurarak rota planlayabilecek, mesajlarını yönetebilecek ve sorularına yanıt alabilecek.

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Sisteme ayrıca yeni 360 derece 3D kamera donanım eklenirken Volvo, güvenlik donanımlarında da güncellemeye gitti.

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İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı - Resim: 12

Daha yüksek çözünürlüklü kameraları, geliştirilmiş ultrasonik sensörleri, gelişmiş radarları ve yenilenen otonom acil frenleme ile direksiyon müdahale yazılımlarını barındıran Aktif Güvenlik Sistemi araçlara eklendi.

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İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı - Resim: 13

Motor seçeneklerinde ise herhangi bir farklılaşma yok. Volvo XC40, 2,0 litrelik dört silindirli turbo motora sahip 161 beygirlik B3 ve 194 beygirlik B4 seçenekleriyle sunulmaya devam ediyor.

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İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı - Resim: 14

Her iki seçenek de 7 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleştiriliyor. Tamamen elektrikli EX40 ve EC40 modellerinde ise arkadan itişli 248 beygirlik P5 Long Range versiyonu 520 kilometre WLTP menzil sunuyor.

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İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı - Resim: 15

Çift motorlu, dört tekerlekten çekişli 402 beygirlik P8 AWD versiyonunun menzili ise 482 kilometre olarak açıklanıyor.

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