Volvo, markanın satış açısından önemli modelleri arasında yer alan 40 serisine kapsamlı bir makyaj operasyonu uyguladı.
İkonik modellere yeni dokunuşlar: Artık yapay zekalı
Volvo, yaklaşık 9 yıldır pazarda bulunan XC40, EX40 ve EC40 modellerini kapsamlı bir makyajla yeniledi. Modeller, EX90’ın tasarım çizgisini benimserken yeni güvenlik yazılımları ve Google Gemini yapay zekâ entegrasyonuyla güncellendi.Kaynak: Haber Merkezi
Benzinli XC40 ile tamamen elektrikli EX40 ve EC40, markanın yeni amiral gemileri EX60 ve EX90’ın tasarım diline uygun olacak şekilde güncellendi.
Yaklaşık 9 yıldır pazarda bulunan ve markanın dünya genelinde en çok satan modellerinden biri olmayı sürdüren 40 serisinin kaputu, ön çamurlukları ve ön tamponu yeniden tasarlandı.
Bu değişikliklerle modeller daha keskin ve modern bir görünüme kavuştu. Modellerde markanın "Thor’un Çekici" olarak bilinen LED far tasarımı da yenilendi.
Daha ince hale getirilen farlar, yeni nesil matrix teknolojisiyle güncellendi. Benzinli XC40 ile elektrikli EX40 arasındaki görsel farklılık ise ön ızgarada bulunuyor.
Elektrikli versiyonlarda kapalı ızgara tasarımı korunuyor. XC40 ve EX40’ın arka bölümünde yeni LED stoplar, tampon ve bagaj kapağı kullanıldı.
Coupe-SUV formundaki EC40’ın arka tasarımında ise değişikliğe gidilmedi. Modeller için ayrıca 18, 19 ve 20 inçlik yeni jant seçenekleri sunuldu.
İç mekândaki en önemli değişiklik ise ekran ve bilgi-eğlence sisteminde yapıldı. Kabinin merkezine 11,2 inç büyüklüğünde, daha hızlı çalışan yeni bir dokunmatik ekran kondu.
Yeni bilgi-eğlence sistemi, Google Gemini yapay zekâ asistanıyla entegre edildi.
Sürücüler bu sistem üzerinden doğal konuşma şeklinde iletişim kurarak rota planlayabilecek, mesajlarını yönetebilecek ve sorularına yanıt alabilecek.
Sisteme ayrıca yeni 360 derece 3D kamera donanım eklenirken Volvo, güvenlik donanımlarında da güncellemeye gitti.
Daha yüksek çözünürlüklü kameraları, geliştirilmiş ultrasonik sensörleri, gelişmiş radarları ve yenilenen otonom acil frenleme ile direksiyon müdahale yazılımlarını barındıran Aktif Güvenlik Sistemi araçlara eklendi.
Motor seçeneklerinde ise herhangi bir farklılaşma yok. Volvo XC40, 2,0 litrelik dört silindirli turbo motora sahip 161 beygirlik B3 ve 194 beygirlik B4 seçenekleriyle sunulmaya devam ediyor.
Her iki seçenek de 7 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleştiriliyor. Tamamen elektrikli EX40 ve EC40 modellerinde ise arkadan itişli 248 beygirlik P5 Long Range versiyonu 520 kilometre WLTP menzil sunuyor.
Çift motorlu, dört tekerlekten çekişli 402 beygirlik P8 AWD versiyonunun menzili ise 482 kilometre olarak açıklanıyor.