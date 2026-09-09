Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi

İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi

İngiliz otomotiv markası Morgan'ın üç tekerlekli modeli Super 3, Yeniköy Motors distribütörlüğünde Türkiye'de satışa sunulacak. Yaklaşık 635 kilogram ağırlığındaki model, 1,5 litrelik Ford motoru ve açık kokpit tasarımıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: AA
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İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi - Resim: 1

İngiliz otomotiv markası Morgan'ın üç tekerlekli modeli Super 3, Türkiye pazarında otomobilseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

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İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi - Resim: 2

Modelin Türkiye distribütörlüğünü Yeniköy Motors yürütüyor.

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İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi - Resim: 3

Morgan, Super 3’ü üç tekerlekli araç geleneğinin modern tasarım ve güncel mühendislik anlayışıyla yeniden yorumladı.

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İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi - Resim: 4

Bu haliyle Super 3, tasarımı ve sürüş karakteriyle geleneksel spor otomobillerden farklılaşıyor.

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İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi - Resim: 5

Havacılık dünyasından esinlenen tasarım çizgilerine sahip olan model, açık kokpiti ve üç tekerlekli yapısıyla öne çıkıyor.

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İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi - Resim: 6

Yaklaşık 635 kilogram ağırlığındaki Morgan Super 3, gücünü 1,5 litrelik Ford motordan alıyor.

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İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi - Resim: 7

Modelin güç-ağırlık oranı 186 BHP/ton olarak açıklanıyor.

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İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi - Resim: 8

Super 3'ün sürücü ile yol arasındaki bağı güçlendirmeye odaklandığı belirtiliyor.

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İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi - Resim: 9

Morgan Super 3, Türkiye'de İstanbul Yeniköy ve İzmir Folkart'taki Morgan mağazalarında otomobilseverlerin karşısına çıkacak.

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İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi - Resim: 10

Modelin Türkiye'de satışa sunulmasıyla Morgan'ın kendine özgü tasarım anlayışı ve el işçiliği geleneğinin Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor.

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İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi - Resim: 11

Üç tekerlekli yapısı ve farklı tasarım anlayışıyla Super 3, alışılmış otomobil deneyiminin dışında bir seçenek olarak Türkiye yollarında yerini alacak.

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