İngiliz otomotiv markası Morgan'ın üç tekerlekli modeli Super 3, Türkiye pazarında otomobilseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
İkonik İngiliz tasarımı Türkiye yollarında: Havacılıktan esinlendi
İngiliz otomotiv markası Morgan'ın üç tekerlekli modeli Super 3, Yeniköy Motors distribütörlüğünde Türkiye'de satışa sunulacak. Yaklaşık 635 kilogram ağırlığındaki model, 1,5 litrelik Ford motoru ve açık kokpit tasarımıyla dikkat çekiyor.Kaynak: AA
Modelin Türkiye distribütörlüğünü Yeniköy Motors yürütüyor.
Morgan, Super 3’ü üç tekerlekli araç geleneğinin modern tasarım ve güncel mühendislik anlayışıyla yeniden yorumladı.
Bu haliyle Super 3, tasarımı ve sürüş karakteriyle geleneksel spor otomobillerden farklılaşıyor.
Havacılık dünyasından esinlenen tasarım çizgilerine sahip olan model, açık kokpiti ve üç tekerlekli yapısıyla öne çıkıyor.
Yaklaşık 635 kilogram ağırlığındaki Morgan Super 3, gücünü 1,5 litrelik Ford motordan alıyor.
Modelin güç-ağırlık oranı 186 BHP/ton olarak açıklanıyor.
Super 3'ün sürücü ile yol arasındaki bağı güçlendirmeye odaklandığı belirtiliyor.
Morgan Super 3, Türkiye'de İstanbul Yeniköy ve İzmir Folkart'taki Morgan mağazalarında otomobilseverlerin karşısına çıkacak.
Modelin Türkiye'de satışa sunulmasıyla Morgan'ın kendine özgü tasarım anlayışı ve el işçiliği geleneğinin Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor.
Üç tekerlekli yapısı ve farklı tasarım anlayışıyla Super 3, alışılmış otomobil deneyiminin dışında bir seçenek olarak Türkiye yollarında yerini alacak.