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Kaynak: İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan üzücü olayda bir kadın yaşamını yitirdi.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yardım gerektiren davranışlar sergileyen kadın nedeniyle çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren görüşmeleri sonucunda kadın yeniden evine döndü. Ancak bir süre sonra evinin balkonundan düşen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, kadının daha önce de yaşadığı evde benzer şekilde tehlikeli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.