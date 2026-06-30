Globalde 100 yılı aşkın tecrübesiyle iklimlendirme sektörünün öncüsü olan Daikin Türkiye, ihracattaki istikrarlı başarısını bir kez daha tescilledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde önemli bir başarıya imza atan şirket, 2025 mali yılında elde ettiği 363 milyon Euro ihracat geliriyle üst üste ikinci kez “İklimlendirme Sanayi Sektör Şampiyonu” seçildi. Ödül, 26 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende takdim edildi.

Türkiye’yi bölgesel bir üretim ve ihracat üssüne dönüştüren Daikin Türkiye, Sakarya Hendek’te bulunan yüksek teknoloji üretim tesisi, güçlü Ar-Ge altyapısı ve geniş ihracat ağıyla iklimlendirme sektöründeki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Şirket, bugün Doğu Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika’dan CIS ülkelerine kadar geniş bir coğrafyaya Türkiye’den ihracat gerçekleştiriyor.

Daikin ihracatta liderliğini pekiştirdi

Ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, şunları söyledi:

"İklimlendirme Sanayi Sektör Şampiyonu unvanını bir kez daha kazanmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı, yalnızca ihracat performansımızın değil; üretim gücümüzün, mühendislik yetkinliğimizin, Ar-Ge yatırımlarımızın ve çalışanlarımızın özverili çalışmalarının da bir sonucudur. Türkiye'yi Daikin Grubu içerisinde stratejik bir üretim ve ihracat merkezi olarak konumlandırmaya devam ediyoruz. Sakarya Hendek'teki üretim tesisimizde geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz yüksek katma değerli ürünleri dünyanın birçok noktasına ulaştırırken ülkemiz ekonomisine de katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımıza, inovasyon çalışmalarımıza ve ihracat faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

Daikin İSO 500 listesinde de yükselişini sürdürdü

İhracattaki liderliğini sanayi performansıyla da destekleyen Daikin Türkiye, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda bu yıl da yükselişini sürdürerek, 8 basamak birden yükseldi ve 108. sıraya yerleşti. Daikin Türkiye, ihracat şampiyonluğu ve İSO 500’deki yükselişiyle üretimden teknolojiye, istihdamdan sürdürülebilir büyümeye kadar birçok alanda Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Daikin Türkiye'nin küresel üretim gücü

2011 yılından bu yana Türkiye’de doğrudan yatırımcı olarak faaliyet gösteren Daikin Türkiye, Sakarya Hendek’teki 163 bin metrekarelik üretim tesisinde split klima, fancoil, klima santrali, kombi ve VRV sistemleri başta olmak üzere birçok ürün grubunu üretiyor. Daikin Türkiye aynı zamanda Daikin Grubu içerisinde Avrupa’ya ihraç edilen tüm fancoil cihazlarının tek üretim merkezi olarak faaliyet gösterirken, Türkiye’yi bölgesel bir üretim, Ar-Ge ve lojistik üssü konumuna taşıyor. Güçlü bayi ve servis ağıyla Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren şirket, ihracattaki başarısını yüksek teknoloji yatırımları ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla desteklemeye devam ediyor.