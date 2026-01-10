Riskler artık izole değil; çoğu zaman eş zamanlı, birbirini tetikleyen ve sistem genelinde etkiler yaratan bir yapıda ortaya çıkıyor. Bu durum; operasyonel, finansal ve itibara yönelik risklerin hızla büyümesine neden oluyor.
İklimden yapay zekâya: 2026’nın en kritik 10 tehdidi
Küresel risk ortamı her yıl daha karmaşık, daha bağlantılı ve daha öngörülemez bir yapıya bürünüyor. Sizler için 2026’da dünyayı bekleyen en büyük 10 küresel riskleri derledik. Siber tehditlerden yapay zekâ kaynaklı risklere…
2026’DA EN KRİTİK 10 KÜRESEL RİSK
1. Sistemik siber saldırılar
Artan dijital entegrasyon, saldırı yüzeyini genişletiyor. Yapay zekâ destekli zararlı yazılımlar, deepfake temelli sosyal mühendislik ve operasyonel teknolojileri hedef alan saldırılar; yalnızca veri kaybına değil, uzun süreli kesintilere ve ciddi itibar erozyonuna yol açıyor.
2. Yapay zekânın çift taraflı etkisi
Yapay zekâ, kriz öngörüsü ve otomasyon açısından büyük fırsatlar sunarken; saldırıların ölçeklenmesi, gelişmiş oltalama içerikleri ve uyum ihlalleri için de güçlü bir araç hâline geliyor. Kontrolsüz generatif AI kullanımı, yeni bir risk katmanı oluşturuyor.
3. İklim kaynaklı afetler ve aşırı hava olayları
Kasırgalar, seller, orman yangınları ve aşırı yağışlar tesislere ve tedarik ağlarına ağır zarar veriyor. Yeniden yapılanma süreleri uzarken sigorta maliyetleri artıyor; operasyonel kesintiler kalıcı bir risk hâlini alıyor.
4. Jeopolitik gerilimler
Ticaret savaşları, yaptırımlar, tarifeler ve enerji temelli çatışmalar küresel tedarik zincirlerinde ani kopuşlara yol açıyor. Tek bölgeye bağımlı ve düşük stoklu çalışan şirketler bu şoklara karşı özellikle savunmasız.
5. Tedarik zinciri kesintileri
Karmaşık küresel ağlar, küçük bir aksamanın bile büyük çaplı üretim duruşlarına dönüşmesine neden oluyor. Liman tıkanıklıkları, iş gücü eksikliği veya tek bir BT hizmet sağlayıcısındaki kesinti çok sayıda şirketi aynı anda etkileyebiliyor.
6. Yanlış bilgi ve dezenformasyon
Deepfake içerikler ve hızla yayılan manipülatif haberler kriz iletişimini zayıflatıyor. Dünya Ekonomik Forumu’na göre dezenformasyon, önümüzdeki yılların en ciddi küresel tehditlerinden biri. Marka güveni ve finansal istikrar doğrudan zarar görüyor.
7. Parçalı regülasyonlar ve ticaret kısıtları
Veri gizliliği, siber güvenlik ve tedarik zinciri sorumluluklarına ilişkin ülkeler arası uyumsuz düzenlemeler operasyonları zorlaştırıyor. Ani mevzuat değişiklikleri maliyetleri artırırken sevkiyatları geciktiriyor.
8. Makroekonomik dalgalanmalar
Yüksek enflasyon, faiz oynaklığı ve değişken ticaret politikaları; nakit akışı, maliyet yapısı ve finansmana erişimi doğrudan etkiliyor. Sağlam görünen şirketler bile talep daralması ve tedarikçi iflaslarıyla karşılaşabiliyor.
9. Yetenek açığı ve beceri uyumsuzluğu
Dijital dönüşüm ve demografik değişim, kritik yetkinliklerde ciddi boşluklar yaratıyor. Ana rollerin doldurulamaması, müdahale sürelerini uzatıyor ve kurumsal hafızayı zayıflatıyor. İnsan kaynağı artık başlı başına bir risk unsuru.
10. Çoklu krizler (Polycrises)
Birden fazla riskin aynı anda ortaya çıkarak birbirini büyütmesi, klasik kriz yönetimi yaklaşımlarını yetersiz bırakıyor. Örneğin jeopolitik bir gerilim tedarik zincirini sarsarken, eş zamanlı bir siber saldırı uzaktan çalışma altyapısını hedef alabiliyor. Bu senaryolar merkezi, entegre ve hızlı tepki gerektiriyor.