Kaynak: AA

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM), 2026 yılının ocak-temmuz döneminde tarımsal üreticilere yönelik sigorta faaliyetlerini sürdürdü. Bu süreçte tüm branşlarda toplam 2 milyon poliçe düzenlenirken, 1,1 trilyon lira değerindeki tarımsal varlık güvence altına alındı.

TARSİM verilerine göre, yılın ilk yedi ayında 24 milyon dekar tarım arazisi ile 17,6 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigorta kapsamına alındı. İklim değişikliğinin etkisiyle artan doğal afet riskleri nedeniyle tarım sigortasına olan ilginin de yükseldiği belirtildi.

6,6 MİLYAR LİRALIK HASAR ÖDEMESİ YAPILDI

Doğal afetlerden zarar gören sigortalı üretici ve yetiştiricilere bugüne kadar 6,6 milyar lira hasar tazminatı ödendi. İncelemeleri devam eden dosyaların tamamlanmasının ardından ise yaklaşık 9,2 milyar liralık ek ödeme yapılması planlanıyor.

EN FAZLA DOLU, SEL VE DON ETKİLİ OLDU

Bu yıl özellikle yoğun yağışlar, sel, su baskını, dolu, don ve fırtına tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Şanlıurfa, Adana ve Mersin'de dolu yağışları öne çıkarken; mercimek, buğday ve arpa gibi tarla ürünleri ile şeftali ve nektarin başta olmak üzere birçok meyve ürünü zarar gördü. Üzüm ve kayısı ise daha çok dolu ve zirai dondan etkilendi.

345 BİN HASAR İHBARI YAPILDI

2026 yılında TARSİM'e toplam 345 bin hasar ihbarı ulaştı. Bunların 223 bini bitkisel ürün sigortası kapsamında gerçekleşti. En fazla ihbar dolu, sel, su baskını, don ve fırtına nedeniyle yapılırken; buğday, arpa, kayısı ve üzüm en çok zarar gören ürünler arasında yer aldı. Malatya, Manisa, Diyarbakır ve Konya ise hasar ihbarlarının en yoğun olduğu iller olarak öne çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre bitkisel ürün ve sera sigortalarında sigortalılık oranı yüzde 30'a ulaşırken, büyükbaş hayvan hayat sigortasında bu oran yüzde 56, kümes hayvanları hayat sigortasında ise yüzde 75 seviyesine çıktı. İklim değişikliğinin etkilerinin artmasıyla birlikte üreticilerin tarım sigortasına yöneliminin de güçlendiği değerlendiriliyor.