İklim krizine karşı hangi koyun kazanacak? Uydudan gelen veriler ne söylüyor?

Elde edilen verilerle koyunların kullandıkları alanlar, katettikleri mesafe, sürüden uzaklaşma düzeyleri ve belirli bölgelerde geçirdikleri süre analiz ediliyor. Uydu görüntülerinden elde edilen bitki örtüsü ve nem verileri de GPS kayıtlarıyla eşleştirilerek farklı davranış profillerine sahip koyunların mera tercihleri ortaya konuluyor. Çalışmada yalnızca hayvanların hareketleri değil, sürü yönetimini etkileyen çevresel faktörler de değerlendiriliyor. Çobanlar ve sürü köpekleri de GPS cihazlarıyla takip edilerek, yönlendirme etkilerinin yanı sıra, su kaynaklarının konumu, eğim, yükseklik ve mera yapısının sürü hareketleri üzerindeki etkisi analiz ediliyor. Projenin sonunda ise farklı davranış profillerine sahip koyunların süt verimi, canlı ağırlık değişimi ile kuzularının büyüme ve sağlık performansları karşılaştırılacak. Böylece merayı daha verimli kullanan hayvanların üretim performansı, açısından taşıdığı önem ortaya konulacak.