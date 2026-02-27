Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir tarım alanında uluslararası ölçekte ses getiren bilimsel bir başarıya imza attı. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Serap Kızıl Aydemir, TÜBİTAK 2219 programı desteğiyle ABD’nin önde gelen kurumlarından Oregon State University bünyesinde yürüttüğü çalışmalarda, organik süt üretiminde devrim niteliğinde bir mera modeli geliştirdi.

Proje kapsamında, biyoaktif bitki bileşikleri açısından zengin türlerin bir araya getirildiği özel bir mera tasarımı oluşturuldu. "Chemoscape" adı verilen bu yenilikçi yaklaşım sayesinde, hayvancılığın çevresel etkilerini minimize eden ve verimliliği artıran şu kritik sonuçlar elde edildi:

Metan Emisyonunda Azalma: Hayvan kaynaklı enterik metan (CH4) salımı önemli ölçüde düşürüldü.

Verim ve Sağlık Artışı: Süt verimi ve bileşenlerinde artış sağlanırken, somatik hücre sayısı analizleriyle meme sağlığının iyileştiği gözlemlendi.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Çalışma, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik bilimsel çözümler sunarken, çevre dostu hayvancılık sistemleri için özgün bir model ortaya koydu.

Şeyh Edebali Üniversitesi, araştırma ekosistemi içerisinde bilimsel iş birliklerini artıran, proje geliştirme kapasitesini güçlendiren ve araştırma altyapısını destekleyen mekanizmalar sunarak, akademik personelin ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından daha etkin yararlanabilmesi için proje yazım, araştırma geliştirme ve akademik ağ oluşturma süreçlerine kurumsal destek sağlıyor.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı yaptığı değerlendirmede, çalışmanın yalnızca akademik bir başarı değil, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir tarım açısından stratejik bir değer taşıdığını vurgulayarak organik hayvancılıkta verim artışı sağlarken sera gazı emisyonlarını azaltan bu araştırmaların, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin küresel sorunlara çözüm üretme sorumluluğunu yansıttığını ifade etti.