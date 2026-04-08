İklim değişikliğinin ABD’deki sonucu: Yüzlerce şehirde kışlar kısaldı

Demirhan, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarında kar örtüsünün dünyanın birçok noktasında azaldığına dair veriler bulunduğunu dile getiren Demirhan, şunları kaydetti:

"Bu da kışın 'karla yaşanan' bölümünün kısalması anlamına geliyor. Sonuç olarak 'kışlar ısınıyor' demek, 'kış fırtınaları, kuvvetli sağanak yağışlar, dolu bitti' demek değildir. Çünkü aslında havanın ısınması, şiddetli yağışları da tetikliyor. IPCC, aşırı yağışların şiddetlenmesinin temel mekanizmasının daha sıcak havanın daha fazla su buharı taşıması olduğunu ve bunun yaklaşık 1 derece ısınmada yaklaşık yüzde 7 mertebesinde havada nem içerme kapasitesinden artış olduğunu söylüyor. Bu, sıcaklık hala 0 derece civarının altındaysa, artan nem daha yoğun kar yağmasına neden olabilir anlamına gelir. Ancak 0 derecenin üstüne çıkıldığında aynı sistem yağmura döner ve bu sefer de taşkın riski büyür."