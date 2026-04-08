İklim araştırma kuruluşu Climate Central tarafından yayımlanan "ABD'deki 195 şehirde kışlar kısalıyor" başlıklı çalışmada, 1970'ten bu yana kış mevsiminde meydana gelen değişimler incelendi.
İklim değişikliğinin ABD’deki sonucu: Yüzlerce şehirde kışlar kısaldı
ABD’de yapılan bir araştırma iklim değişikliğinin geldiği boyutu gözler önüne serdi. Buna göre ABD’deki 195 şehirde kışlar kısalırken 37’sinde ise uzadı. Uzmanlar havanın ısınmasının şiddetli yağışları tetiklediğini söyledi.
Çalışmada, 1970-1997 döneminin en soğuk 90 ardışık günü belirlendi ve bu kış benzeri sıcaklıkların sıklığı son 28 yıllık dönemi kapsayan 1998-2025 yıllarıyla karşılaştırıldı.
Elde edilen bulgulara göre, ABD'deki 245 büyük şehrin 195'inde kış mevsimi ortalama 9 gün kısaldı ve kış benzeri sıcaklıklar 1970-1997'ye kıyasla daha geç başlayıp erken sona erdi.
BAZI ŞEHİRLERDE KIŞLAR UZADI
Analiz edilen şehirlerin yaklaşık 37'sinde kışlar uzarken, okyanus etkisi mevsimsel sıcaklık değişimlerini sınırlayarak özellikle California kıyıları ve Ohio Vadisi'nde belirginleşiyor.
Kuzey yarım kürede yazların daha uzun ve sıcak, kışların ise daha kısa ve ılık geçmesinin temel nedeni olarak ısıyı hapseden karbon kirliliği gösteriliyor.
Daha sıcak geçen kış ayları, dağlardaki kar örtüsünde azalışa yol açarak su talebindeki riskleri de beraberinde getiriyor.
Ilıman kışlar, spor, rekreasyon ve yerel ekonomileri olumsuz etkiliyor. Colorado'nun bazı bölgelerinde şiddetli kar kıtlığı nedeniyle kayak merkezi ziyaretleri bu yıl yüzde 20 azaldı.
"HAVANIN ISINMASI, ŞİDDETLİ YAĞIŞLARI DA TETİKLİYOR"
İklim değişikliğinin kış mevsimi üzerindeki etkilerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, kış mevsiminin halen 3 ay sürdüğünü ancak soğuk havaların daha geç başlayıp daha erken bittiğini söyledi.
İklim değişikliğinin, kış mevsiminin tamamını aynı şekilde etkilemediğini belirten Demirhan, "artık kışın kar yağmayacak" ya da "çok soğuk günler olmayacak" gibi ifadeler kullanmanın mümkün olmadığını kaydetti.
Demirhan, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarında kar örtüsünün dünyanın birçok noktasında azaldığına dair veriler bulunduğunu dile getiren Demirhan, şunları kaydetti:
"Bu da kışın 'karla yaşanan' bölümünün kısalması anlamına geliyor. Sonuç olarak 'kışlar ısınıyor' demek, 'kış fırtınaları, kuvvetli sağanak yağışlar, dolu bitti' demek değildir. Çünkü aslında havanın ısınması, şiddetli yağışları da tetikliyor. IPCC, aşırı yağışların şiddetlenmesinin temel mekanizmasının daha sıcak havanın daha fazla su buharı taşıması olduğunu ve bunun yaklaşık 1 derece ısınmada yaklaşık yüzde 7 mertebesinde havada nem içerme kapasitesinden artış olduğunu söylüyor. Bu, sıcaklık hala 0 derece civarının altındaysa, artan nem daha yoğun kar yağmasına neden olabilir anlamına gelir. Ancak 0 derecenin üstüne çıkıldığında aynı sistem yağmura döner ve bu sefer de taşkın riski büyür."