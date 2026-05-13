Küresel iklim değişikliği sadece doğayı değil, insan sağlığını da doğrudan tehdit etmeye devam ediyor. Prof. Dr. Ekuklu, iklim krizinin astım hastalığı üzerindeki etkilerine ilişkin çarpıcı veriler paylaşarak, Türkiye ve dünyayı bekleyen tehlikelere dikkat çekti. Özellikle polen mevsiminin süresindeki artışın, astımı tetikleyen unsurların başında geldiği vurgulandı.

ORMAN YANGINLARI VE ÇÖL TOZLARI HAVA KİRLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Türkiye’nin iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirten Ekuklu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde artan orman yangınlarına dikkat çekti. Yangınlar sonucu açığa çıkan kül ve tozların yanı sıra, sıklaşan çöl tozu taşınımlarının hava kalitesini bozduğunu ifade eden Ekuklu, bu durumun astım hastaları için hayati risk oluşturduğunu kaydetti.

"400 MİLYON İNSAN ASTIM HASTASI OLABİLİR"

Sorunun sadece bölgesel değil küresel bir kriz olduğunu vurgulayan Ekuklu, Avrupa verilerinin bu yükseliş trendini desteklediğini söyledi. Mevcut tablonun devam etmesi durumunda korkutucu bir senaryonun kapıda olduğunu belirten Ekuklu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gidişat devam ederse, gelecekte dünya genelinde 400 milyon insanın astım hastası olabileceği öngörülüyor. Artışın gelecekte de süreceği bir tabloyla karşı karşıyayız."

ÇOCUKLAR İÇİN "VAKİT KAYBETMEDEN TEDBİR" ÇAĞRISI

Özellikle alerji riski taşıyan çocukların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha savunmasız olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ekuklu, koruyucu tedbirlerin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek yetkilileri ve aileleri uyardı.