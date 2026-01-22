İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli, mutlu evlilikleri ve sevimli ikiz çocuklarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri Ayel ile Emir 2 yaşında! Amerika tatilinde jet lag yaşayan anne, duygusal doğum günü mesajıyla kutladı: “Bir nefesiniz kadar uzağınızdayım, iyi ki doğdunuz canlarım.”Baran Yalçın
Çift, sosyal medyada düzenli olarak paylaştıkları sıcak aile fotoğraflarıyla hayranlarını büyülüyor.Yakın zamanda 2 yaşına giren ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in doğum gününü içten bir paylaşımla kutladılar.
Çift, 2021 yılında evlenmiş, 2024’te ise ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. İkizlere İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini koymuşlardı.
Son Instagram paylaşımlarından anlaşıldığı kadarıyla çift, ikizleriyle birlikte Amerika’ya tatile gitti.
Yasemin Şefkatli, uzun uçuşun ardından jet lag sıkıntısını şu sözlerle dile getirdi:
"Neyse burada gece saat 04.00. Ben bayağı Jet Lag olmuşum. Öyle buraya bir bakayım dedim. Gideyim zorlayayım kendimi uyumaya."
Fenomen anne, tatilde ikiz oğullarının neşeli anlarını takipçileriyle paylaştı; bu paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Yasemin Şefkatli, 2023’te doğan oğullarının 2. yaş gününü samimi bir mesajla kutladı ve fotoğraflarını paylaştı:
"Bazı şeyler kelimelere dökülmezmiş. Bazı sevgiler aşklar tarifsiz ve eşsizmiş. hatta bazen hayat insana öyle bir yol sunarmış ki hem büyükçe sınanıp hem de her saniyesine şükredermişsin."
"BELKİ MÜKEMMEL DEĞİLİZ AMA SEVGİMİZ BÜYÜK"
"Ne şanslıyız biz sizin anneniz babanız oldu. Belki mükemmel değiliz ama sevgimiz hiç bir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük. Sizinle geçen şu 2 yıl beni bambaşka biri yaptı anne olmak delilikmiş evet ama ben sizden önce bu hayatı yeterince tatmamışım şimdi yaşıyor ve görüyorum."
"Allah bana ömür versin ben sizin bir nefesiniz kadar uzağınızdayım, siz bana ait değilsiniz siz benim en güzel emanetimsiniz o yüzden ne zaman isterseniz ben yanı başınızdayım iyi ki doğdunuz canım oğullarım. Ayel'im.. Emir'im.
Yasemin Şefkatli (evlendikten sonra genellikle Yasemin Tatlıses olarak da anılır), 1992 yılında İstanbul’da doğmuş bir sosyal medya fenomeni, manken ve modeldir.
Şefkatli, Özel İstek Semiha Şakir Lisesi'nden mezun oldu.