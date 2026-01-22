İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı

"BELKİ MÜKEMMEL DEĞİLİZ AMA SEVGİMİZ BÜYÜK"

"Ne şanslıyız biz sizin anneniz babanız oldu. Belki mükemmel değiliz ama sevgimiz hiç bir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük. Sizinle geçen şu 2 yıl beni bambaşka biri yaptı anne olmak delilikmiş evet ama ben sizden önce bu hayatı yeterince tatmamışım şimdi yaşıyor ve görüyorum."