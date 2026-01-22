Yeniçağ Gazetesi
22 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı

İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri Ayel ile Emir 2 yaşında! Amerika tatilinde jet lag yaşayan anne, duygusal doğum günü mesajıyla kutladı: “Bir nefesiniz kadar uzağınızdayım, iyi ki doğdunuz canlarım.”

Baran Yalçın Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 1

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli, mutlu evlilikleri ve sevimli ikiz çocuklarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.

1 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 2

Çift, sosyal medyada düzenli olarak paylaştıkları sıcak aile fotoğraflarıyla hayranlarını büyülüyor.Yakın zamanda 2 yaşına giren ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in doğum gününü içten bir paylaşımla kutladılar.

2 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 3

Çift, 2021 yılında evlenmiş, 2024’te ise ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. İkizlere İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini koymuşlardı.

3 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 4

Son Instagram paylaşımlarından anlaşıldığı kadarıyla çift, ikizleriyle birlikte Amerika’ya tatile gitti.

4 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 5

Yasemin Şefkatli, uzun uçuşun ardından jet lag sıkıntısını şu sözlerle dile getirdi:

"Neyse burada gece saat 04.00. Ben bayağı Jet Lag olmuşum. Öyle buraya bir bakayım dedim. Gideyim zorlayayım kendimi uyumaya."

5 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 6

Fenomen anne, tatilde ikiz oğullarının neşeli anlarını takipçileriyle paylaştı; bu paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

6 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 7

Yasemin Şefkatli, 2023’te doğan oğullarının 2. yaş gününü samimi bir mesajla kutladı ve fotoğraflarını paylaştı:

"Bazı şeyler kelimelere dökülmezmiş. Bazı sevgiler aşklar tarifsiz ve eşsizmiş. hatta bazen hayat insana öyle bir yol sunarmış ki hem büyükçe sınanıp hem de her saniyesine şükredermişsin."

7 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 8

"BELKİ MÜKEMMEL DEĞİLİZ AMA SEVGİMİZ BÜYÜK"

"Ne şanslıyız biz sizin anneniz babanız oldu. Belki mükemmel değiliz ama sevgimiz hiç bir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük. Sizinle geçen şu 2 yıl beni bambaşka biri yaptı anne olmak delilikmiş evet ama ben sizden önce bu hayatı yeterince tatmamışım şimdi yaşıyor ve görüyorum."

8 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 9

"Allah bana ömür versin ben sizin bir nefesiniz kadar uzağınızdayım, siz bana ait değilsiniz siz benim en güzel emanetimsiniz o yüzden ne zaman isterseniz ben yanı başınızdayım iyi ki doğdunuz canım oğullarım. Ayel'im.. Emir'im.

9 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 10

Yasemin Şefkatli (evlendikten sonra genellikle Yasemin Tatlıses olarak da anılır), 1992 yılında İstanbul’da doğmuş bir sosyal medya fenomeni, manken ve modeldir.

10 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 11

Şefkatli, Özel İstek Semiha Şakir Lisesi'nden mezun oldu.

11 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 12
12 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 13
13 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 14
14 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 15
15 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 16
16 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 17
17 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 18
18 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 19
19 20
İkizler büyüyor: Yasemin Şefkatli’den gözyaşartan doğum günü itirafı - Resim: 20
20 20
Kaynak: Magazin Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro