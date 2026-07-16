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Kaynak: Haber Merkezi

Rize / İlyas Gür / Yeniçağ



Rize'nin İkizdere ilçesinde faaliyet gösteren İkizdere Çevre Derneği (İÇDER), Cevizlik Taş Ocağı sahasında rehabilitasyon çalışmalarının hâlâ başlatılmamasına tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Kamuran Fazlıoğlu, dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun verdiği sözlerin yerine getirilmesini istedi. Yazılı bir açıklama yapan Fazlıoğlu, taş ocağı nedeniyle tahrip edilen orman alanlarının yeniden ağaçlandırılacağı yönünde daha önce kamuoyuna verilen taahhütleri hatırlatarak, "Dönemin Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na soruyoruz; verdiğiniz sözün arkasında duracak mısınız, yoksa artık bakan olmadığınızı söyleyerek sorumluluğu yeni bakana mı bırakacaksınız?" ifadelerini kullandı.

"VERİLEN CEVAPLAR TATMİN EDİCİ DEĞİL"

İÇDER olarak Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'ne rehabilitasyon sürecine ilişkin çeşitli dilekçeler verdiklerini belirten Fazlıoğlu, aldıkları yanıtların beklentileri karşılamadığını söyledi. Fazlıoğlu, "Dilekçelerimize verilen cevaplar gayri ciddi. '29 bin fidan diktik' gibi kaçamak açıklamalar yapılıyor. Ancak sahadaki gerçek tablo ortada. Tahrip edilen vadide rehabilitasyonun yeterince yapılmadığını görüyoruz." dedi.

"SEL VE HEYELAN RİSKİ ARTIYOR"

Taş ocağı faaliyetleri nedeniyle doğal yapının ciddi şekilde zarar gördüğünü savunan Fazlıoğlu, bölgenin sel ve heyelan riskiyle karşı karşıya kaldığını ileri sürdü. Açıklamada, ormanların yok edilmesinin özellikle yoğun yağış dönemlerinde tehlikeyi artırdığı belirtilerek, "Geçtiğimiz yıl yaşanan yağışlarda iş makineleri sele kapıldı. Bölge halkı can ve mal kaybı riskiyle karşı karşıya yaşıyor. Bu vadinin mevcut hali önemli bir risk oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.

"BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Şantiye girişinde rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin verilen sözlerin yer aldığı görsellerin ellerinde bulunduğunu ifade eden Fazlıoğlu, yetkilileri verdikleri taahhütleri yerine getirmeye çağırdı. İÇDER olarak sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Fazlıoğlu, "Devlet ciddiyetine yakışmayan bu tutumdan vazgeçin. Verdiğiniz sözleri yerine getirin. İkizdere Çevre Derneği olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Karadeniz'de planlanan diğer maden sahalarında da halkı bilgilendirecek, verilen sözlerin tutulmadığını anlatacağız." açıklamasında bulundu.