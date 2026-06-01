Ordu / Hakan Yıldız / Yeniçağ



Ordu’nun İkizce ilçesini derinden üzen bir vefat haberi geldi. Devecik Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ali Mahir Çoban, bir süredir tedavi gördüğü lenfoma hastalığı nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti.

İkizce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, genç öğrencinin tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde vefat ettiği bildirildi.



Ali Mahir Çoban’ın cenazesinin, 1 Haziran Pazartesi günü öğle namazına müteakip İkizce’nin Devecik Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.