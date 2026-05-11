İngiltere’nin Doğu Yorkshire bölgesindeki Hull şehrinde kan donduran bir olay yaşandı. 13 yaşındaki ikiz kız kardeşler Scarlett ve Olivia Bywood, parkta kendilerine ikram edilen ve içinde MDMA (ekstazi) ile sentetik esrar (spice) bulunan bir elektronik sigarayı içtikten sonra bilinçlerini kaybederek hastaneye kaldırıldı.

PARKTA BAŞLAYAN KABUS

Olay, geçtiğimiz Nisan ayında ikizlerin parkta tanıdıkları bir grup gençle buluşmasıyla başladı. İddiaya göre, kızlara normal bir elektronik sigara olduğu söylenerek bir cihaz verildi. Elektronik sigarayı kullandıktan yaklaşık 10 dakika sonra her iki kardeş de yere yığıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Scarlett’in ağzından köpükler gelmeye başlarken, yanlarındaki grubun olay yerinden kaçtığı belirtildi. Şans eseri bir komşunun durumu fark edip ambulans çağırmasıyla ikizler derhal Hull Kraliyet Hastanesine sevk edildi.

"EĞER BULUNMASALARDI ÖLECEKLERDİ"

37 yaşındaki anne Kay Fores, hastaneye ulaştığında kızlarını serumlara bağlı ve bilinci kapalı halde gördüğünde büyük bir şok yaşadığını dile getirdi. Yapılan kan tetkikleri, çocukların vücudunda ağır uyuşturucu maddelerin bulunduğunu kanıtladı.

Yaşanan dehşeti anlatan anne Fores, şu ifadeleri kullandı:

"İş yerindeyken çocuklarımın yüksek dozda madde aldığına dair bir telefon aldım. Hastaneye gittiğimde hala kendilerinde değillerdi. Eğer o parkta bulunmasalardı, şu an hayatta olmayacaklardı. Onlar sadece normal bir elektronik sigara denediklerini sanıyorlardı."

AİLELERDEN "DİKKAT" ÇAĞRISI

Hastanede 6 saat süren kritik bekleyişin ardından kendilerine gelen ikizler, bir gün sonra taburcu edildi ancak yaşadıkları olay dair hiçbir şey hatırlamadıklarını belirttiler.

Olayı sosyal medya üzerinden paylaşarak diğer ebeveynleri uyarmayı amaçlayan Kay Fores, şunları ekledi:

"Çocukların, başkasının elektronik sigarasına asla dokunmaması gerektiğini anlaması gerekiyor."

Anne Fores, başka çocukların zarar görmemesi için konuyu emniyet güçlerine bildireceğini ve sorumluların peşini bırakmayacağını vurguladı.