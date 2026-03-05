

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in İnhisar ilçesinin iki köyüne yapılan imam atamalarında ilginç bir tesadüf yaşandı. İlçenin Tarpak ve Çayköy köylerine ikiz kardeşler imam olarak atandı.

İnhiar’ın Tarpak Köyü Camiine Arif Can ve Çayköy Camiine de ikiz kardeşi Akif Can imam olarak atandı.

İkiz kardeşler ilçeye gelerek görevlerine başlarken Kaymakam Mücahit Ünal iki imamı makamında kabul etti.

Kaymakam Ünal, birbirine komşu köylerde hizmet verecek olan ikiz kardeş imamlara vazifelerinde kolaylık ve başarı dileklerini iletti.