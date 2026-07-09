İkiz bebeklerini kaybeden Nuray Sayarı’dan günler sonra ilk paylaşım: Eşiyle birlikte kameraların karşısına geçti

Avrupa'daki yüksek sıcaklıklara değinen Sayarı, "Çok yoğun bir yaz dönemi atlattık. Yaz mevsimine henüz yeni adım attık ama Avrupa sıcağıyla bizi adeta kavurdu. Artık İstanbul'daki evimize döndük. Bizi güzel bir yaz dönemi bekliyor, tatilimizi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Eşi Ahmet Destan ise "Sabahlar olmasın" diyerek Sayarı'yı öpücüklere boğdu.