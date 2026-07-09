Geçtiğimiz yıl evlenen ünlü astrolog Nuray Sayarı, kısa bir süre önce 55 yaşında ikiz bebek beklediğini duyurarak hayranlarını sevindirmişti. Ancak anne olma heyecanı yaşayan Sayarı, bebeklerini kaybederek büyük bir yıkım yaşadı. Yaşadığı derin acının ardından kabuğuna çekilen ünlü astrolog, günler sonra ilk kez paylaşımda bulundu.
İkiz bebeklerini kaybeden Nuray Sayarı’dan günler sonra ilk paylaşım: Eşiyle birlikte kameraların karşısına geçti
Geçtiğimiz yıl rüya gibi bir düğünle evlenen ve kısa süre önce hamilelik müjdesi veren ünlü astrolog Nuray Sayarı, ikiz bebeklerini kaybederek büyük bir yıkım yaşamıştı. Acı haberin ardından ünlü çiftin, İstanbul'daki evlerinden paylaştıkları videoda moral depolamaya çalıştığı görüldü...Züleyha Öncü
Açıklamaları ve tahminlerinin yanı sıra özel yaşantısıyla da magazin dünyasından düşmeyen Nuray Sayarı, evlilik müjdesinin hemen ardından ikiz bebek haberiyle gündeme gelmişti. Ancak ünlü çiftten maalesef üzücü bir haber geldi. Evlatlarını kaybeden Sayarı, sessizliğini eşiyle birlikte yer aldığı bir videoyu paylaşarak bozdu.
Nuray Sayarı, 15 Ağustos 2025 tarihinde Ahmet Destan ile dünyaevine girmişti. Hem kına gecesi hem de düğün organize eden ünlü astroloğun giydiği gösterişli gelinlik, o dönem uzun süre konuşulmuş ve büyük beğeni toplamıştı.
Mutlu bir evlilik sürdüren Nuray Sayarı, haftalar önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hamile olduğunu ilan etmişti.
Uzun yıllar sonra yeniden bebek sahibi olmak için gün sayan Nuray Sayarı ile eşi Ahmet Destan, aldıkları acı haberle sarsıldı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, ünlü çiftin bebek hayalleri yarım kaldı ve ikizlerini kaybettiler.
Bu büyük kayıpla sarsılan Nuray Sayarı, sosyal medya hesabından koluna takılı serumun fotoğrafını paylaşarak, "Rabbimin hikmetinden sual olunmaz" notunu düştü. Öte yandan Sayarı'nın ilk evliliğinden iki çocuğu daha bulunuyor.
Uğradığı yıkımın ardından bir süre gözlerden uzak kalan Sayarı, günler sonra eşi Ahmet Destan ile birlikte yeniden paylaşım yaptı. Çiftin, İstanbul'daki evlerinin bahçesinde yer alan havuzda vakit geçirerek moral depolamaya çalıştığı görüldü.
Avrupa'daki yüksek sıcaklıklara değinen Sayarı, "Çok yoğun bir yaz dönemi atlattık. Yaz mevsimine henüz yeni adım attık ama Avrupa sıcağıyla bizi adeta kavurdu. Artık İstanbul'daki evimize döndük. Bizi güzel bir yaz dönemi bekliyor, tatilimizi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Eşi Ahmet Destan ise "Sabahlar olmasın" diyerek Sayarı'yı öpücüklere boğdu.