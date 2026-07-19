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Evlat edinme sürecinde olduklarını ifade eden Kömürcü, hazırlıklar devam ederken hamile olduğunu öğrendiğini söyledi. O dönemde evlat edinme listesinde 10. sırada yer aldığını belirten sanatçı, bebek odasını hazırladığı sırada aldığı hamilelik haberi üzerine hakkını başka bir aileye devrettiğini ve onların mutluluğunu paylaşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Programda geçmişine de değinen İpek Açar Kömürcü, eski eşi Kayahan’ın vefatının ardından yaşadığı zor günleri duygusal sözlerle anlattı. Tüm acıların ardından yeniden ayağa kalkmayı başardığını belirten sanatçı, “Hayat bana çok büyük acılar yaşattı ama sonrasında yeniden bir düzen kurma fırsatı buldum” ifadelerini kullandı.