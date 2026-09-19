Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İkinci katta başladı, çatıyı sardı: Beyoğlu’nda müşteriler ve otel sakinleri sokağa döküldü

İkinci katta başladı, çatıyı sardı: Beyoğlu’nda müşteriler ve otel sakinleri sokağa döküldü

Beyoğlu’nda 6 katlı restoranın ikinci katında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Yan tarafta bulunan otelde kalan misafirler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: DHA
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İkinci katta başladı, çatıyı sardı: Beyoğlu’nda müşteriler ve otel sakinleri sokağa döküldü - Resim: 1

Beyoğlu 6 katlı iş yerinin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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İkinci katta başladı, çatıyı sardı: Beyoğlu’nda müşteriler ve otel sakinleri sokağa döküldü - Resim: 2

Yangın, Şehit Muhtar Mahallesi Bekar Sokak'ta bulunan 6 katlı restoranda saat 07.30 sıralarında çıktı.

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İkinci katta başladı, çatıyı sardı: Beyoğlu’nda müşteriler ve otel sakinleri sokağa döküldü - Resim: 3

Edinilen bilgiye göre, yangın binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İş yerinden dumanların çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

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İkinci katta başladı, çatıyı sardı: Beyoğlu’nda müşteriler ve otel sakinleri sokağa döküldü - Resim: 4

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına iki yönden müdahale ederek kontrol altına aldı.

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İkinci katta başladı, çatıyı sardı: Beyoğlu’nda müşteriler ve otel sakinleri sokağa döküldü - Resim: 5

Yoğun duman nedeniyle yan taraftaki otelde kalanlar sokağa çıkarak yangının söndürülmesini bekledi. Yangında ölen ya da yaralan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

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İkinci katta başladı, çatıyı sardı: Beyoğlu’nda müşteriler ve otel sakinleri sokağa döküldü - Resim: 6
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İkinci katta başladı, çatıyı sardı: Beyoğlu’nda müşteriler ve otel sakinleri sokağa döküldü - Resim: 7
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İkinci katta başladı, çatıyı sardı: Beyoğlu’nda müşteriler ve otel sakinleri sokağa döküldü - Resim: 8
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İkinci katta başladı, çatıyı sardı: Beyoğlu’nda müşteriler ve otel sakinleri sokağa döküldü - Resim: 9
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