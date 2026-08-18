Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı süresince trafikte yer alan toplam araç adedi 201 bin 384 artış gösterdi.
İkinci el piyasası hareketli: “Önceliğimiz şeffaflık olmalı”
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre temmuzda 907 bin 846 araç el değiştirirken en fazla devir İstanbul’da gerçekleşti. MASFED Başkanı Erkoç, ikinci el otomotiv pazarının büyük bir ekonomik ekosistem oluşturduğunu vurguladı.Kaynak: AA
Aynı dönemde el değiştiren motorlu kara taşıtı sayısı 907 bin 846’ya ulaşarak ikinci el sektöründeki dinamizmin sürdüğünü kanıtladı.
Temmuzda trafiğe yeni tescil edilen araçların dağılımında yüzde 48,1 ile motosiklet ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 38 ile otomobil ve yüzde 9,4 ile kamyonet takip etti.
Diğer tesciller ise yüzde 1,9 kamyon, yüzde 1,6 traktör, yüzde 0,6 minibüs, yüzde 0,3 otobüs ve yüzde 0,1 özel amaçlı taşıtlardan oluştu.
Taşıt devri bazında şehirler incelendiğinde, 211 bin 332 devir işlemiyle İstanbul başı çekti. İstanbul’un ardından şu iller sıralandı:
Ankara: 99 bin 548
İzmir: 54 bin 798
Antalya: 42 bin 183
En az el değiştirmenin yaşandığı şehir ise 207 araçla Hakkari olarak kayıtlara geçti.
Yılın temmuz sonuna kadarki döneminde en yüksek devir 941 bin 964 ile haziran ayında, en düşük devir ise 752 bin 150 ile mayıs ayında gerçekleşti.
Sektör verilerini değerlendiren Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, satış rakamlarının yalnızca ticari bir hacmi değil, vatandaşların araca ulaşma ve mevcut taşıtlarını yenileme talebini de yansıttığını ifade etti.
Devredilen araçların yaklaşık üçte ikisinin otomobil olmasının sektörün ağırlığını gösterdiğini belirten Erkoç, yaz sezonundaki hareketliliğin sürdüğüne dikkati çekti. Erkoç, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
“Burada önemli olan, böylesine büyük bir pazarın sağlıklı, güvenli ve kayıtlı ticaret yapısıyla büyümesini sağlamak.”
“MASFED olarak yıllardır özellikle yetki belgeli, kurallara uygun faaliyet gösteren motorlu araç satıcılarının desteklenmesinin ve tüketicinin güvenli ticaret imkanlarına erişiminin önemine dikkat çekiyoruz."
"Önümüzdeki dönemde de sektörün büyüklüğü kadar, bu ticaretin daha kurumsal, şeffaf ve güven temelli bir yapıya kavuşması önceliğimiz olmalı."
Erkoç, ikinci el pazarının sadece alım satım alanı değil, istihdamdan finansmana, sigortadan ekspertize, dijital platformlardan satış sonrası hizmetlere kadar çok geniş bir ekonomik ekosistem oluşturduğunu belirtti.