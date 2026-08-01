Eskişehir’deki ikinci el araç pazarında yaprak dökümü yaşanıyor. Bölgedeki galericiler, ticaretteki durgunluk nedeniyle satış hacimlerinin yarı yarıya azaldığını bildiriyor.
İkinci el otomobilde fiyatlar geriledi: "Tam zamanı" uyarısı
Eskişehir'de ikinci el otomobil pazarında belirgin bir durgunluk yaşanırken satışlar yüzde 50 oranında azaldı. Fiyatların ciddi ölçüde geri çekildiğini belirten oto galerici esnafı, dönemin alıcılar için fırsat olduğunu vurgularken ekspertiz ve güvenilir firma uyarısında bulundu.Kaynak: İHA
Sıfır km araçlara yönelik düzenlenen kampanyaların ikincil piyasadaki talebi kırdığına dikkat çeken sektör temsilcileri, otomobil fiyatlarında yüzde 15 ila yüzde 20 arasında değişen oranlarda indirimler meydana geldiğini dile getiriyor.
Uzmanlar ise mevcut fiyat düşüşlerinin alım yapacaklar için bir avantaj oluşturduğunu belirtirken, otomobil devralacak kişilerin kurumsal firmaları seçmelerini ve detaylı ekspertiz incelemesini ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlatıyor.
Sektörde yaşanan durgunluğun ticarete doğrudan yansıdığını ifade eden oto galerici Metin Eker, piyasadaki son durumu değerlendirdi.
Ağır hasarlı ve hurda niteliğindeki taşıtların trafiğe çıkışını engelleyen yeni düzenlemenin daha çok sigorta şirketlerini ilgilendirdiğini söyleyen Eker, kendi satış grafiklerinin belirgin şekilde düştüğünü aktardı.
Önceki ay 20-25 adet bandında gerçekleşen araç satışlarının Temmuz itibarıyla yarı yarıya azalarak 12 seviyelerine gerilediğini kaydeden Eker, durgun seyrin sürdüğünü vurguladı.
Fiyatlardaki düşüş grafiğinin devam ettiğini belirten Eker, sıfır araç kampanyalarının etkisiyle tüketicilerin daha çok km yapmamış ve SUV segmentindeki modellere yöneldiğini ifade etti.
Mevcut tablonun araç edinmek isteyenler için uygun bir zemin oluşturduğunu savunan Eker, Ağustos ayı ile birlikte piyasanın yeniden canlanmasını ve fiyat grafiklerinin yukarı yönlü hareket etmesini öngördüklerini söyledi.
Tüketicilere çağrıda bulunan Eker, alım satım sürecinde mutlaka geçmiş sorgulamalarının yapılması, aracın ekspertiz kontrolünden geçirilmesi ve işlemlerin güvenilir işletmeler üzerinden yürütülmesi gerektiğini altını çizerek hatırlattı.