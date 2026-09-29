İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil

SIFIRDAN GELİŞTİRİLMEDİ

Ekim ayından itibaren satışa sunulması planlanan Aeris, tamamen yeni geliştirilen bir otomobil değil.

Model, Tata'nın uzun süredir ürün gamında bulunan Tigor'u temel alıyor. Tigor üzerinde kapsamlı bir modernizasyon çalışması gerçekleştirilirken otomobil üçüncü kez makyajlandı ve modelin adı Aeris olarak değiştirildi.