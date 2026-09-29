Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil

İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil

Otomobil fiyatlarının dünya genelinde hızla yükseldiği bir dönemde satışa çıkmaya hazırlanan yeni sedan modeli fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti. 5 bin euronun altında başlangıç fiyatına sahip olacak otomobil, kompakt yapısına rağmen sunduğu özelliklerle öne çıkıyor.

Kaynak: Diğer
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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 1

Küresel otomobil piyasasında artan üretim maliyetleri, yeni teknolojiler ve yükselen giderler sıfır araçlara ulaşmayı her geçen gün daha zor hale getiriyor. Avrupa ve Türkiye dahil birçok pazarda uygun fiyatlı sıfır otomobil seçenekleri azalırken Hindistan'dan dikkat çeken yeni bir model geliyor.

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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 2

Tata Motors, uygun fiyat odaklı yeni sedan modeli Aeris'i satışa sunmaya hazırlanıyor. Hindistan'da 529 bin rupi başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkması beklenen otomobilin fiyatı yaklaşık 4 bin 849 euroya karşılık geliyor.

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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 3

5 BİN EURONUN ALTINDA SATILACAK

Tata Aeris'in bu kadar düşük bir fiyatla satışa sunulabilmesinin arkasında Hindistan otomobil pazarının koşulları bulunuyor.

Ülkedeki düşük işçilik maliyetleri, küçük otomobillere yönelik vergi avantajları ve üreticilerin temel versiyonlarda teknolojik donanımları sınırlı tutması, üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesine imkan sağlıyor.

Bu avantajlar sayesinde Aeris'in başlangıç versiyonunun 5 bin euronun altında bir fiyatla tüketiciyle buluşması planlanıyor.

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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 4

SIFIRDAN GELİŞTİRİLMEDİ

Ekim ayından itibaren satışa sunulması planlanan Aeris, tamamen yeni geliştirilen bir otomobil değil.

Model, Tata'nın uzun süredir ürün gamında bulunan Tigor'u temel alıyor. Tigor üzerinde kapsamlı bir modernizasyon çalışması gerçekleştirilirken otomobil üçüncü kez makyajlandı ve modelin adı Aeris olarak değiştirildi.

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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 5

3,99 METRELİK KOMPAKT SEDAN

Aeris'in tasarımında Hindistan'ın yoğun şehir trafiği ve dar yolları da dikkate alındı. Kompakt sedan 3,99 metre uzunluğa sahipken dingil mesafesi 2,45 metre olarak açıklandı.

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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 6

Küçük dış ölçülerine rağmen otomobil, 419 litrelik bagaj kapasitesi sunuyor. Böylece model şehir içindeki kompakt yapısını günlük kullanım için geniş sayılabilecek bir bagaj alanıyla birleştiriyor.

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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 7

İKİ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ SUNULACAK

Tata Aeris'in kaputunun altında 1.2 litrelik atmosferik motor bulunacak. Model iki farklı motor seçeneğiyle tüketicilerin karşısına çıkacak.

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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 8

Benzinli versiyon 85 beygir güç üretirken benzin ve CNG ile çalışan alternatif versiyon 75 beygir güç sunacak.

Her iki motorda da 5 ileri manuel ve 5 ileri otomatik şanzıman seçenekleri bulunacak. Motor tarafından üretilen güç ön tekerleklere aktarılacak.

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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 9

ÜST PAKETLERDE DONANIM LİSTESİ GENİŞLİYOR

Yaklaşık 4 bin 849 euroluk başlangıç versiyonu daha sade bir donanım listesiyle sunulacak. Üst donanım seviyelerine çıkıldığında ise otomobilin teknolojik özellikleri önemli ölçüde artacak.

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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 10

Üst paketlerde 10,25 inç bilgi-eğlence ekranı, dijital gösterge paneli, akıllı telefonlar için çift kablosuz şarj, 360 derece kamera ve arka park sensörleri bulunacak.

Bunlara ek olarak entegre araç içi kamera, havalandırmalı ön koltuklar ve arka bölüm için klima havalandırma çıkışları da sunulacak özellikler arasında yer alacak.

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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 11

MARKANIN EN UCUZ OTOMOBİLİ DEĞİL

Aeris'in 5 bin euronun altındaki fiyatı dikkat çekse de model, Tata Motors'un ürün gamındaki en ucuz otomobil olmayacak.

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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 12

Markanın halihazırda satışta bulunan Tiago modelinin benzinli giriş versiyonu yaklaşık 4 bin 380 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Böylece Tiago, Aeris'ten yaklaşık 500 euro daha düşük bir başlangıç fiyatına sahip.

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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 13

TÜRKİYE'DE SATILACAK MI?

Tata Aeris'in Türkiye'de satışa çıkarılacağına ilişkin şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle modelin Türkiye pazarına geleceği kesinleşmiş değil.

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İkinci el fiyatına sıfır sedan geliyor: Fiyatı 5 bin euro bile değil - Resim: 14

Aeris'in dikkat çekmesinin temel nedenlerinden biri ise küresel otomobil pazarındaki fiyat değişimi. Avrupa ve Türkiye'de uygun fiyatlı sedan modellerin sayısı giderek azalırken Hindistan'daki üreticiler 4 metreden kısa, küçük hacimli motora sahip ve kullanım maliyeti düşük sedan otomobillere yatırım yapmayı sürdürüyor.

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