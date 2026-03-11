Samsun’un Atakum ilçesinde internetten ikinci el far almak isteyen vatandaş dolandırıcların hedefi oldu. 2 çocuk babası T.T., sanal medya üzerinden ikinci el far almak adına alışveriş yapmak için satıcıyla iletişim kurdu.

5 bin 500 lira karşılığında dolandırıcıyla anlaşan T.T., verilen IBAN'a parayı yolladı. Dolandırıcının ‘Bireysel ödeme yapmışsınız ticari ödeme yapmanız gerekiyordu paranızı geri gönderiyorum’ deyip, bankanın telefon uygulamasındaki ‘Ödeme iste’ bölümünden T.T.’yi çeşitli yalanlar da söyleyerek toplamda 240 bin 245 lira dolandırıldı.

Parayı geri aldığını zannederek aslında para gönderen T.T. dolandırıldığını fark edince soluğu savcılıkta aldı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları internetten alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.