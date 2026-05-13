Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilgili kurumların katılımıyla düzenlenen uygulamada; hırsızlık olaylarından elde edilen suç eşyalarının ikinci el eşya satışı yapılan iş yerlerinde pazarlanmasının önlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanması, aranan kişilerin belirlenmesi ile suç unsurlarının ele geçirilmesi amaçlandı.

Denetimlerde 55 iş yeri kontrol edilirken, 246 kişi ile 37 araç sorgulandı.

Uygulama kapsamında ilgili kurum görevlilerince 7 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek haklarında işlem yapıldı. Ayrıca 2 iş yeri faaliyetten men edilerek mühürlendi, iş yerlerine yüklü miktarda cezai işlem uygulandı.