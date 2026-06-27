Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, ikinci el piyasasında alışverişe konu olan teknolojik ürünlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenerek garantili olarak tekrar satışa sunulmasını sağlayan yenilenmiş ürün ekosisteminin etkinliğini artırmak için tarihi kararları hayata geçirdi. Bugüne kadar 1,6 milyon ürünün yenilenerek ekonomiye kazandırıldığı pazarda, suistimallerin önüne geçmek, kayıp, kaçak ve çalıntı cihaz mağduriyetlerini bitirmek adına elektronik doğrulama ve kayıt mekanizmaları en üst seviyeye çıkarıldı.

FİZİKİ MAĞAZADAN ALINSA BİLE GEREKÇESİZ İADE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yenilenmiş ürün ekosisteminin daha hızlı, şeffaf ve güvenli hale getirilmesinin amaçlandığı bildirildi. Yeni düzenlemenin getirdiği en büyük yeniliklerden biri cayma hakkı oldu. Yapılan açıklamada, "Yeni düzenlemeyle yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki olarak mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacaktır" ifadeleri kullanılarak tüketicinin parası güvence altına alındı. Ayrıca mevcut yenileme kapsamındaki ürünlere televizyonlar da eklenerek tüketici güvencesi geniş bir yelpazeye yayıldı.

YÜBİS İLE DİJİTAL SİCİL KAYDI: HANGİ PARÇA DEĞİŞTİ GÖRÜLECEK

İkinci el pazarındaki en büyük güvensizlik unsuru olan "cihaza ne işlem yapıldı?" sorusu, Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile tarih oluyor. Kurulacak sistemle her cihaz için dijital bir sicil kaydı oluşturulacak; hangi parçaların değiştirildiği ve hangi işlemlerin yapıldığı tüketicinin erişimine sunulacak. Kayıp, kaçak ve çalıntı ürün sorgusu kayıtları, ilgili yenileme merkezi ve bu merkezler adına işlem yapan tüm işletmelerin bilgileri ile YÜBİS üzerinden ulaşılabilir ürün sertifikaları şeffaf bir şekilde ilan edilecek. Suistimallerin önüne geçmek için taksit avantajı ve yüzde 1 KDV uygulanan bu pazarda elektronik doğrulama mekanizmaları devreye alınacak.

SERMAYE ŞARTI 100 MİLYON LİRAYA ÇIKTI, KURALLARA UYMAYANIN YETKİSİ İPTAL

Merdiven altı veya yetersiz işletmelerin tüketiciyi mağdur etmesini engellemek amacıyla, yenileme merkezleri için asgari sermaye şartı 30 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltildi. Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan işletmelere çok ağır idari yaptırımlar uygulanacak. Tüketicinin sağlığını, güvenliğini veya ekonomik çıkarlarını zedeleyen merkezlerin yetki belgeleri, kurulan komisyon tarafından askıya alınabilecek ya da tamamen iptal edilebilecek. Belgesi iptal edilen yenileme merkezlerine ise ceza olarak 1 yıl boyunca yeni belge verilmeyecek.