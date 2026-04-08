Ticaret Bakanlığı, ikinci el cep telefonu gibi elektronik cihazların yenilenerek satılmasına yönelik yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Bu düzenleme ile yenilenmiş cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi cihazlar daha sıkı denetime tabi tutulacak.
İkinci el cep telefonu alırken dikkat: Artık bu şarta bağlı
Ticaret Bakanlığı yenilenmiş cep telefonu ve elektronik cihazlara kaçak önlemi getiriyor. Beyaz Liste, bir yıllık kullanım trafiği ve YÜBİS takibi zorunlu oluyor. Tüketicilere elektronik sertifika verilecek.Derleyen: Dilek Taşdemir
KAÇAK VE ÇALINTI ÜRÜNLERE SIKI SORGULAMA
Yeni taslağa göre, yenilenmiş cep telefonu gibi cihazlar satışa sunulmadan önce kayıp, kaçak ve çalıntı ürün sorgulaması yapılacak. Yenileme işlemleri, bakanlığın bilgi sistemi üzerinden adım adım takip edilecek.
BEYAZ LİSTE VE BİR YILLIK KULLANIM TRAFİĞİ ŞARTI
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, cep telefonu gibi elektronik kimlik bilgisi taşıyan kullanılmış malların yenilenebilmesi için e-Devlet üzerinden erişilen “Beyaz Liste”de yer alması zorunlu olacak.
Ayrıca cep telefonunun en az bir yıl öncesine ait kullanım trafiğinin bulunması istenecek.
CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ KOLAYLAŞTIRILDI
Alışverişten cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yenileme merkezine iletilmesi yeterli sayılacak. Bu değişiklik süreci daha hızlı ve tüketici dostu hale getirecek.
YÜBİS İLE ANLIK TAKİP VE ELEKTRONİK SERTİFİKA
Tüm yenileme işlemleri, Ticaret Bakanlığı’nın Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) üzerinden anlık olarak izlenebilecek.
Yenilenmiş cep telefonu ve benzeri cihazlar için oluşturulan elektronik sertifikanın tüketicilere verilmesi zorunlu tutulacak.