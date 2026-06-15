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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yönetmelik kapsamında, bu alanda faaliyet gösteren işletme ve kişilerin yetki belgesi alması zorunlu tutuluyor.

84 BİNİ AŞKIN İŞLETMEYE BELGE VERİLDİ

Bakanlık tarafından bugüne kadar 84 bin 804 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlendi. Açıklamada, sektörde düzenin sağlanması ve tüketici mağduriyetinin önlenmesi için incelemelerin düzenli olarak yapıldığı vurgulandı.

176 KİŞİYE REKOR CEZA

Son denetimlerde, yetki belgesi olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen 176 gerçek ve tüzel kişiye 400 bin 680 lira ile 1 milyon 402 bin 380 lira arasında değişen idari para cezaları uygulandı. Bu kapsamda kesilen toplam ceza tutarı yaklaşık 102 milyon liraya ulaştı.

TOPLAM CEZA 305 MİLYON LİRAYA DAYANDI

Bakanlık verilerine göre, yalnızca 2026 yılında uygulanan cezalar 108 milyon lirayı aşarken, bugüne kadar kesilen toplam idari para cezası 305 milyon liraya ulaştı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Açıklamada, kayıt dışı ticaretin azaltılması, haksız rekabetin önlenmesi ve tüketicinin korunması amacıyla denetimlerin kesintisiz süreceği belirtildi.